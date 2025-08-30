Julia Roberts alla Mostra del Cinema, virale foto con marito a Venezia

Un solo scatto, condiviso ieri sera dalla diva di Hollywood sul suo profilo ufficiale di Instagram, è bastato per scatenare un’ondata di reazioni in rete. Non ci sono luci accecanti né passerelle da attraversare: l’attrice si mostra in una dimensione privata, lontana dal clamore hollywoodiano, mentre si abbandona tra le braccia del suo amato consorte dopo una giornata intensa trascorsa al Lido



Julia Roberts riesce a essere grande protagonista della rete anche quando le luci si spengono, il tappeto rosso si srotola e tutti tornano a casa.

La diva di Hollywood, dopo essere stata la grande protagonista del red carpet di ieri sera - venerdì 29 agosto 2025 - alla Mostra del Cinema di Venezia, ha continuato ad avere tutti gli occhi puntati addosso con un abbraccio che ha conquistato i social. Un solo scatto (che potete guardare in fondo a questo articolo), condiviso ieri sera dalla stessa Roberts sul suo profilo ufficiale di Instagram, è bastato per scatenare un’ondata di reazioni in rete. Non ci sono luci accecanti né passerelle da attraversare: l’attrice si mostra in una dimensione privata, lontana dal clamore hollywoodiano, mentre si abbandona tra le braccia del marito Danny Moder. A piedi nudi e con lo sguardo sereno, Julia appare distesa in un momento che sa di autenticità, un frammento di quotidianità che diventa racconto d’amore. L’immagine, semplice e potente, restituisce la normalità nascosta dietro la fama, ricordando a molti i tratti di Vivian Ward, il personaggio che l’ha consacrata in Pretty Woman.

Lo scatto più romantico del Festival di Venezia La foto che ritrae Julia Roberts insieme a Daniel Moder porta con sé tutta la loro intimità e, secondo molti, rappresenta il momento più romantico emerso dal Festival di Venezia 2025. L ’attrice ha voluto condividerla al termine di una giornata intensa, di ritorno in barca nella laguna dopo la première di After the Hunt, il film di Luca Guadagnino che la vede protagonista al fianco di Andrew Garfield e Chloe Sevigny. Nell’immagine, Julia Roberts si lascia andare: distesa, i piedi nudi, la testa appoggiata sul petto del marito che la stringe a sé. Nessun riflettore, nessun applauso, nessuna domanda di rito da parte dei giornalisti. Solo il silenzio della laguna e un momento di quiete condiviso. In quell'immagine, non è più Julia Roberts ma è Julia e basta. Approfondimento Julia Roberts a Venezia 82: da Pretty Woman ad After the Hunt

Un rifugio lontano dai riflettori Abituata da decenni a vivere sotto l’occhio costante del pubblico, Julia Roberts trova nell’abbraccio di Moder quel porto sicuro che le permette di mettere da parte il clamore del cinema e dei red carpet. Insieme da più di vent’anni, sposati da 23, i due hanno costruito un legame che resiste al tempo e alla fama. La star, universalmente riconosciuta come icona di Hollywood, si rivela in questa immagine non come la diva irraggiungibile, ma come una donna che cerca nel gesto più semplice la verità di un rapporto: un abbraccio che diventa simbolo di intimità e di appartenenza. Approfondimento After the Hunt, la recensione del film di Guadagnino con Julia Roberts

Una coppia lontana dai social Quello pubblicato da Julia Roberts non è uno scatto qualunque. La sua rarità sta nel fatto che sia lei che Danny Moder hanno sempre difeso con decisione la loro vita privata, scegliendo di non esporre pubblicamente troppi dettagli della loro quotidianità. La loro storia comincia nel 2000 sul set di The Mexican, dove scatta subito la scintilla. Entrambi decidono di chiudere le relazioni in corso: Roberts con Benjamin Bratt, Moder con la truccatrice argentina Vera Steimberg. All’epoca non mancarono le polemiche, con chi accusava Moder di essersi “innamorato per opportunità”. A distanza di anni, i fatti hanno dimostrato il contrario. Approfondimento Julia Roberts alla conferenza stampa di After the Hunt