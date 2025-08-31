Mostra del Cinema di Venezia, i film e gli ospiti di oggi. DIRETTA

Quinta giornata dell’82esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Dopo il Frankenstein di Guillermo Del Toro (IL CAST IN LAGUNA) , oggi in concorso il ritratto di Vladimir Putin (interpretato da Jude Law), nel pieno dell'ascesa al potere, raccontato dal suo spin doctor (Paul Dano, in un ruolo ispirato alla figura dell'ex consigliere Vladislav Surkov) in Le Mage Du Kremlin di Olivier Assayas. In gara arriva anche Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch sui rapporti fra genitori e figli e un cast che comprende Cate Blanchett, Adam Driver, Tom Waits e Charlotte Rampling (TUTTI I 21 FILM IN CONCORSO A VENEZIA). Fuori concorso torna la regista argentina Lucrecia Martel che nel documentario Nuestra Tierra racconta la storia di una figura carismatica scomparsa, l'attivista Javier Chocobar, ucciso nel 2000 mentre lottava per difendere la sua comunità. Fuori gara anche Andrea di Stefano con Il Maestro, film on the road ambientato a fine anni '80 con protagonista Felice (Tiziano Menichelli), ragazzino di tredici anni potenziale campione di tennis a cui l'ambizioso padre trova come allenatore Raul Gatti (Pierfrancesco Favino), ex tennista fallito. Ieri al Lido, oltre al film di Del Toro, presentato in gara anche Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi, mentre fuori concorso è stato il turno di The Last Viking e l’horror italiano La valle dei sorrisi di Paolo Strippoli, con Michele Riondino e Romana Maggiora Vergano. Sabato si è svolta anche la grande manifestazione per la Palestina nei luoghi della Mostra: gli organizzatori parlano di 5mila presenze, tra cui Zerocalcare e Tecla Insolia.