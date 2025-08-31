Mostra del Cinema di Venezia, i film e gli ospiti di oggi. DIRETTA

Al Lido oggi in gara il ritratto di Putin (con il volto di Jude Law) in “Le mage du Kremlin” di Assayas e i rapporti genitori-figli in “Father mother sister brother” di Jarmusch. Fuori concorso Lucrecia Martel e “Il maestro” con Favino. Ieri, nella giornata della manifestazione pro-Pal, sono stati presentati il “Frankenstein” di Guillermo Del Toro e “Sotto le nuvole” di Gianfranco Rosi
Quinta giornata dell’82esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Dopo il Frankenstein di Guillermo Del Toro (IL CAST IN LAGUNA) , oggi in concorso il ritratto di Vladimir Putin (interpretato da Jude Law), nel pieno dell'ascesa al potere, raccontato dal suo spin doctor (Paul Dano, in un ruolo ispirato alla figura dell'ex consigliere Vladislav Surkov) in Le Mage Du Kremlin di Olivier Assayas. In gara arriva anche Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch sui rapporti fra genitori e figli e un cast che comprende Cate Blanchett, Adam Driver, Tom Waits e Charlotte Rampling (TUTTI I 21 FILM IN CONCORSO A VENEZIA). Fuori concorso torna la regista argentina Lucrecia Martel che nel documentario Nuestra Tierra racconta la storia di una figura carismatica scomparsa, l'attivista Javier Chocobar, ucciso nel 2000 mentre lottava per difendere la sua comunità. Fuori gara anche Andrea di Stefano con Il Maestro, film on the road ambientato a fine anni '80 con protagonista Felice (Tiziano Menichelli), ragazzino di tredici anni potenziale campione di tennis a cui l'ambizioso padre trova come allenatore Raul Gatti (Pierfrancesco Favino), ex tennista fallito. Ieri al Lido, oltre al film di Del Toro, presentato in gara anche Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi, mentre fuori concorso è stato il turno di The Last Viking e l’horror italiano La valle dei sorrisi di Paolo Strippoli, con Michele Riondino e Romana Maggiora Vergano. Sabato si è svolta anche la grande manifestazione per la Palestina nei luoghi della Mostra: gli organizzatori parlano di 5mila presenze, tra cui Zerocalcare e Tecla Insolia.
Mostra del Cinema di Venezia, il cast di Frankenstein. FOTO
Al Lido ha debuttato l’attesissima pellicola di Guillermo del Toro. Ecco il cast del film agli arrivi all’Hotel Excelsior e al photocall durante la giornata di ieri. Da Christoph Waltz a Mia Goth fino ad arrivare a Jacob Elordi e Oscar Isaac, i due grandi protagonisti di questa rilettura in chiave moderna del mito gotico consacrato da Mary Shelley, ecco tutti gli interpreti che hanno sfilato alla kermesse cinematografica
Il programma di oggi
Il Maestro, il film con Pierfrancesco Favino presentato oggi fuori concorso a Venezia
Il Maestro, il film con Favino tra tennis, formazione e legami inattesi nell’estate italiana, viene presentato fuori concorso domenica 31 agosto 2025 a Venezia. L’estate di fine anni Ottanta torna protagonista con questo film drammatico diretto da Andrea Di Stefano. Con una durata di 125 minuti, il lungometraggio racconta una storia di formazione, ambizioni e seconde possibilità attraverso lo sguardo di un giovane talento del tennis e del suo mentore imperfetto.
Un anno di scuola
Nella sezione Orizzonti (Sala Darsena alle 14.15) debutta la seconda autrice italiana in gara, Laura Samani, che in Un anno di scuola racconta "le sfide che comporta il crescere come giovane donna in un mondo dominato dagli uomini, dove il corpo e i desideri possono facilmente diventare armi rivolte contro di te" spiega la regista. Nel cast Stella Wendick, Giacomo Covi, Pietro Giustolisi, Samuel Volturno. La storia è ambientata a Trieste. Fred, diciottenne svedese esuberante e coraggiosa, arriva in città per frequentare l'ultimo anno di un Istituto Tecnico. Si ritrova a essere l'unica ragazza in una classe di soli maschi e catalizza l'attenzione di tutti.
Tutte le dirette di oggi dal Lido
Ecco il calendario delle dirette streaming previste per oggi alla Mostra del Cinema di Venezia
Il Maestro con Favino
Questa sera alle 22, fuori concorso, arriva il film di Andrea Di Stefano con Pierfrancesco Favino, Tiziano Menichelli, Giovanni Ludeno, Dora Romano, Paolo Briguglia, Valentina Bellè, Edwige Fenech. In un’estate di fine anni Ottanta il 13enne Felice, che porta sulle spalle tutte le aspettative paterne, inizia ad affrontare i tornei nazionali di tennis. Il padre lo affida al sedicente ex campione Raul Gatti, che vanta addirittura un ottavo di finale negli Internazionali d'Italia al Foro Italico.
Nuestra Tierra di Martel
Fuori concorso (Sala Grande alle 14) la regista argentina racconta la vicenda avvenuta nel 2009 quando un uomo e due complici tentano di sfrattare i membri della comunità indigena di Chuschagasta, nel nord dell'Argentina. Rivendicano la proprietà della terra, sono armati, e uccidono il leader della comunità, Javier Chocobar. L'omicidio viene registrato da una telecamera.
Il ritorno di Jim Jarmusch
Sempre in Sala Grande, alle 19.30, tocca a Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch con Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik, Charlotte Rampling, Cate Blanchett. Tre storie che raccontano le relazioni tra figli adulti e genitori piuttosto distanti, e tra fratelli. Ognuna delle tre parti è ambientata nel presente e ciascuna si svolge in un Paese diverso.
Attesa per il film di Assayas sull’ascesa di Putin
Nella Sala Grande alle 16.30 viene presentato Le Mage du Kremlin di Olivier Assayas con Paul Dano, Jude Law, Alicia Vikander, Tom Sturridge, Jeffrey Wright. Ambientato in Russia nei primi anni Novanta, dopo il crollo dell’Unione Sovietica. Nel caos di un Paese che cerca di ricostruirsi, Vadim Baranov, un giovane brillante, sta per trovare la propria strada. Prima artista d'avanguardia, poi produttore di reality show, diventa spin doctor di un ex agente del Kgb in ascesa: Vladimir Putin.