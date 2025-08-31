The Last Viking, la recensione del film con Mads Mikkelsen

The Last Viking (En Sidste Viking), presentato Fuori Concorso alla Mostra di Venezia, è la nuova opera di Anders Thomas Jensen con Mads Mikkelsen e Nikolaj Lie Kaas: un viaggio epico e ironico tra mito e quotidianità, dolore e commozione, dark comedy e poesia. Un film che ride e ferisce, che intreccia identità smarrite e traumi nascosti, ricordandoci che siamo tutti un po’ vichinghi, un po’ folli, un po’ fragili

Fuori Concorso alla Mostra di Venezia (LA DIRETTA), Anders Thomas Jensen porta En Sidste Viking (The Last Viking), film che riafferma il suo sodalizio con Mads Mikkelsen e Nikolaj Lie Kaas. È la sesta regia di Jensen, autore capace di mescolare tragedia e grottesco, filosofia e risata. Il titolo rimanda all’epopea nordica, ma Jensen lo usa come chiave metaforica. Non vediamo il solito kolossal vichingo, bensì un racconto spiazzante, ironico e dolente, che parla del nostro presente più che del passato.

Un inizio disarmante: la favola animata Il film sorprende da subito con una sequenza animata, semplice e quasi infantile, che richiama le leggende norrene. Un cartone che ci ricorda che siamo tutti menomati, feriti, divelti. Nessuno è mai intatto, e questo vale tanto per i vichinghi quanto per noi. Norman Bates (Anthony Perkins) lo diceva in Psycho: “Siamo tutti un po’ pazzi, a volte”. È un prologo che destabilizza lo spettatore, per poi trascinarlo in una cavalcata selvaggia tra generi diversi: dal dramma all’assurdo, dal noir al road movie. Non una copia maldestra di Tarantino, ma un film fatto con stile, energia e accorata partecipazione.

La trama: fratelli, denaro e oblio Anker (Nikolaj Lie Kaas) esce di prigione dopo quindici anni. Il bottino della rapina che lo ha condannato era stato nascosto dal fratello Manfred (Mads Mikkelsen). Ma Manfred, ormai segnato dalla malattia mentale, non ricorda più dove. I due intraprendono così un viaggio alla ricerca del denaro, che diventa ben presto una ricerca di sé stessi. Ogni incontro è un tassello di un mosaico più ampio, popolato da eccentrici, folli, anime perdute: una sorta di famiglia allargata, tenera e disperata, che sembra una tribute band dei Beatles ma finisce per cantare gli Abba.

Mads Mikkelsen, attore proteiforme Mads Mikkelsen, icona globale, conferma qui la sua grandezza attoriale. Dal villain di Casino Royale al padre alcolizzato di Another Round, fino al professore di The Hunt, Mikkelsen si reinventa come un Proteo capace di incarnare ogni fragilità. In The Last Viking è Manfred, l’uomo smarrito, dimentico del passato eppure custode di un’emozione pura. Nikolaj Lie Kaas, volto iconico del cinema danese, offre ad Anker un’umanità ferita, ironica e malinconica. La loro alchimia è il cuore del film: un rapporto fraterno che diventa metafora dell’Europa di oggi, divisa tra memoria e oblio.

Sofie Gråbøl e l'ironia spumeggiante Accanto a loro, Sofie Gråbøl (la detective Sarah Lund di The Killing) è Margrethe, figura femminile con una percezione di se stessa decisamente imprevedibie. Non è soltanto un personaggio, ma un archetipo simpatico di chi sogna di essere quello che non è , rivisitato in chiave ironica e pulp Il cast è arricchito da Søren Malling (Borgen), Bodil Jørgensen (In a Better World), Lars Brygmann, Nicolas Bro e Lars Ranthe. Attori che insieme compongono una vera “compagnia teatrale” del cinema danese.

Un cinema di confusione gioiosa La forza di The Last Viking sta nell’abbracciare il caos: un gruppo di sbandati che balla e canta Twist and Shout, con pellicce di castoro o elmi vichinghi, come in una festa improvvisata. È in questa confusione gioiosa che si nasconde la verità: solo l’ironia e la risata possono lenire le ferite di un’infanzia violenta, di giovinezze spezzate, di traumi mai rimarginati.

Tra mito e contemporaneità Girato tra Danimarca e Svezia, il film utilizza paesaggi e scenografie naturali per coniugare realismo e fiaba. La fotografia di Sebastian Blenkov scolpisce la luce come fosse marmo, mentre la colonna sonora di Jeppe Kaas alterna malinconia e ironia. Jensen mostra che l’identità non è mai fissa. È un gioco di specchi, una maschera che cambia di continuo. Siamo tutti vichinghi smarriti, pronti a reinventarci.

Jensen e il suo universo Autore di sceneggiature premiate per Susanne Bier e Vinterberg, Jensen ha costruito nel tempo un universo personale, da The Green Butchers a Men & Chicken, fino a Riders of Justice. Il suo marchio è l’ibridazione: tragedia e commedia, grottesco e lirismo. Con The Last Viking conferma questa cifra stilistica, arricchendola di una riflessione più profonda: accettare di non essere mai una sola cosa, ma una moltitudine.

Conclusione: l’ultimo vichingo siamo noi En Sidste Viking non racconta solo due fratelli alla ricerca di un bottino. Racconta di noi: smarriti, feriti, un po’ folli, ma ancora capaci di ballare insieme, anche con un elmo vichingo in testa. Alla Mostra di Venezia, il film risuona come un inno all’imperfezione: siamo tutti l’ultimo vichingo, alla ricerca di una comunità perduta e di una risata che ci salvi.