Mostra del Cinema di Venezia, Elordi, Isaac e il cast di Frankenstein

11/11 ©Getty

Frankenstein arriverà nei cinema selezionati dal 22 ottobre e su Netflix dal 7 novembre 2025. Si tratta di una rilettura del celebre romanzo di Mary Shelley, che racconta la storia di Victor Frankenstein, uno scienziato geniale ma arrogante, che crea una creatura attraverso un esperimento straordinario, scatenando eventi che porteranno alla rovina sia lui sia la sua tragica creazione. Nella foto, Felix Kammerer, Oscar Isaac, Guillermo del Toro e Jacob Elordi al photocall del film



