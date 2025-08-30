Mostra del Cinema di Venezia, Elordi, Isaac e il cast di Frankenstein

Mostra del Cinema di Venezia, Jacob Elordi, Oscar Isaac e il cast di Frankenstein. FOTO
Oggi al Lido è il momento clou: debutta l’attesissima pellicola di Guillermo del Toro. Ecco il cast del film agli arrivi all’Hotel Excelsior e al photocall durante la giornata di sabato 30 agosto 2025. Da Christoph Waltz a Mia Goth fino ad arrivare ai due grandi protagonisti di questa rilettura in chiave moderna del mito gotico consacrato da Mary Shelley, scopriamo tutti gli interpreti che stanno sfilando alla kermesse cinematografica
A cura di Camilla Sernagiotto