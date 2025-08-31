Mostra Cinema Venezia 2025, voti ai look del red carpet di oggi. FOTO

Mostra Cinema Venezia 2025, i voti ai look sul red carpet con Jude Law e Cate Blanchett
Parata di divi nazionali e internazionali al Lido, nel giorno in cui si presentano, in Concorso, l'ultimo film del francese Assayas e quello di Jim Jarmusch, entrambi caratterizzati da cast stellari. Chiuderà la sfilata Pierfrancesco Favino, protagonista dell'ultima opera di Andrea Di Stefano. Attesi anche gli ospiti del Filming Italy Venice Award. Ecco le foto dei look e le pagelle - IN AGGIORNAMENTO
A cura di Vittoria Romagnuolo