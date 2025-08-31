Il Maestro, il film con Pierfrancesco Favino fuori concorso

Il Maestro, il film con Pierfrancesco Favino presentato oggi fuori concorso a VeneziaCinema Un frame del film "Il Maestro", dal sito web della Mostra del Cinema di Venezia
Introduzione
Il Maestro, il film con Pierfrancesco Favino tra tennis, formazione e legami inattesi nell’estate italiana, viene presentato fuori concorso domenica 31 agosto 2025 (LA DIRETTA) alla Mostra del Cinema di Venezia.
L’estate di fine anni Ottanta torna protagonista con questo film drammatico diretto da Andrea Di Stefano.
Con una durata di 125 minuti, il lungometraggio racconta una storia di formazione, ambizioni e seconde possibilità attraverso lo sguardo di un giovane talento del tennis e del suo mentore imperfetto.
Prodotto da Indiana Production, Indigo Film, Vision Distribution e Memo Films, con il supporto di Sky e Playtime, il film sarà distribuito nelle sale italiane da Vision Distribution. Tra sport e rapporti umani, Il Maestro esplora il potere dei legami e il percorso di crescita personale, trasformando ogni partita in una metafora della vita.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere su Il Maestro.
Quello che devi sapere
Trama: tennis, vacanze e scoperte personali
La vicenda raccontata nel film Il Maestro segue Felice (Tiziano Menichelli), un ragazzo di tredici anni sottoposto a anni di allenamenti duri e regole ferree. Sulle sue spalle grava il peso delle aspettative del padre, che investe tutto nel successo futuro del figlio. L’arrivo dei tornei nazionali rappresenta per Felice un momento cruciale: la pressione è enorme, ma finalmente può mettere alla prova il proprio talento.
Per accompagnarlo, il padre lo affida a Raul Gatti (Pierfrancesco Favino), ex tennista con un ottavo di finale agli Internazionali d’Italia al Foro Italico. Raul è segnato dai rimpianti, con ambizioni interrotte e un presente incerto. Accetta il compito, forse alla ricerca di una seconda opportunità, o semplicemente per sfuggire a se stesso.
Un viaggio lungo la costa italiana
Il film Il Maestro racconta il viaggio lungo la costa italiana tra campi assolati e stanze d’albergo, dove vittorie e sconfitte si alternano a bugie e incontri bizzarri. Nel confronto tra maestro e allievo emergono fragilità e desideri: Felice impara che lo sport non è solo competizione, mentre Raul riscopre il senso della propria vita attraverso la fiducia del giovane.
Tra i due nasce un legame profondo e inatteso, fatto di scontri e complicità, che li trasforma entrambi. Andrea Di Stefano definisce Il Maestro “un omaggio ai mentori imperfetti, feriti ma pieni di cuore”, un racconto che intreccia la commedia all’italiana con il dramma della crescita e della scoperta di sé.
Cast e interpreti
Nel film Il Maestro, Pierfrancesco Favino interpreta Raul Gatti, ex tennista disilluso e mentore di Felice. Tiziano Menichelli è Felice, tredicenne alle prese con le pressioni del talento e del padre. Giovanni Ludeno veste i panni di Dora Romano.
Completano il cast Valentina Bellè, Astrid Meloni, Chiara Bassermann, Paolo Briguglia, Roberto Zibetti, Fabrizio Careddu e Edwige Fenech. L’interazione tra attori esperti e giovani interpreti crea un equilibrio tra fragilità e sicurezza, scontri e complicità, cuore emotivo del film.
Produzione tecnica
La produzione del film Il Maestro è stata curata da Indiana Production (Marco Cohen, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito, Daniel Campos Pavoncelli), Indigo Film (Nicola Giuliana, Francesca Cima, Carlotta Calori, Viola Prestieri), Vision Distribution e Memo Films (Francesco Melzi d’Eril), con il supporto di Sky e Playtime.
La sceneggiatura è firmata da Andrea Di Stefano e Ludovica Rampoldi. La fotografia di Matteo Cocco restituisce le atmosfere degli anni Ottanta e della costa italiana. Giogiò Franchini ha curato il montaggio, Carmine Guarino la scenografia, Mariano Tufano i costumi e Bartosz Szpak le musiche. Suono e effetti visivi sono affidati rispettivamente ad Alessandro Rolla e Frédéric Le Louet, e Massimo Cipollina.
Le riprese si sono svolte a Roma, offrendo uno scenario autentico e riconoscibile che lega la vita cittadina agli spazi sportivi e alle coste percorse dai protagonisti.
Distribuzione e programmazione
In Italia, il film Il Maestro sarà distribuito da Vision Distribution, con Massimo Proietti come responsabile. La distribuzione internazionale è affidata a Playtime, con sede a Parigi e Joris Boyer come referente.
Il film è inserito nel programma della Mostra del Cinema di Venezia con le seguenti date e orari. Per il pubblico, le proiezioni previste sono il 31 agosto alle 22:00 nella Sala Grande e il 1 settembre alle 17:00 al PalaBiennale. Per gli accreditati, ulteriori proiezioni si terranno il 31 agosto alle 8:30 nella Sala Darsena, alle 11:30 nella Sala Grande e alle 22:00 nella Sala Grande, oltre al 1 settembre alle 17:00 al PalaBiennale.
Il commento del regista
Andrea Di Stefano descrive il film come “un viaggio attraverso il dolore della crescita, la potenza dell’insegnamento e la bellezza dei legami umani; una commedia all’italiana per chiunque creda ancora che il mondo possa essere migliore, una lezione alla volta”.
Lo sport diventa metafora della vita: ogni partita, vittoria o sconfitta contribuisce alla costruzione della personalità dei protagonisti. Il film valorizza il ruolo dei mentori imperfetti e mostra come anche chi ha visto infrangersi i propri sogni possa trovare senso nella guida di chi ha ancora possibilità davanti a sé.