Il Maestro, il film con Pierfrancesco Favino fuori concorso

Il film Il Maestro racconta il viaggio lungo la costa italiana tra campi assolati e stanze d’albergo, dove vittorie e sconfitte si alternano a bugie e incontri bizzarri. Nel confronto tra maestro e allievo emergono fragilità e desideri: Felice impara che lo sport non è solo competizione, mentre Raul riscopre il senso della propria vita attraverso la fiducia del giovane.

Tra i due nasce un legame profondo e inatteso, fatto di scontri e complicità, che li trasforma entrambi. Andrea Di Stefano definisce Il Maestro “un omaggio ai mentori imperfetti, feriti ma pieni di cuore”, un racconto che intreccia la commedia all’italiana con il dramma della crescita e della scoperta di sé.





