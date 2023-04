Il crossover: Ocean's Mike

Soderbergh e Clooney al lavoro ancora su Ocean's Eleven? Un sogno comune a molti amanti del cinema che hanno riso e si sono appassionati con le rapine sopra le righe di Danny Ocean e della sua banda scalcagnata. Il regista e produttore e George Clooney, il suo attore feticcio dei primi del Duemila, hanno ripercorso col pubblico del TCM Film Festival i fasti di un'epoca indimenticabile caratterizzata dal successo della saga in tre capitoli del regista premio Oscar per Traffic.

Non sarebbe possibile riprendere la storia, dice Clooney, perché il suo personaggio è stato ucciso, come provano le visite sulla sua tomba da parte di Sandra Bullock (Debbie Ocean in Ocean's 8 di Gary Ross).

Vero è che non c'è certezza della morte di Danny, sottolinea Soderbergh - tra i produttori di Ocean's 8 - e la natura da truffatore di Danny Ocean potrebbe giustificare nuovi sviluppi, tra cui un improbabile Ocean's Mike, titolo crossover tra la saga sulle rapine e Magic Mike. La boutade è stata commentata dai due autori sul palco che hanno ammesso che, in ogni caso, pensano da oltre quindici anni a riaprire il discorso Ocean's Eleven.