Il furto al Louvre segue i passi di Lupin, il colpo della serie tv

Successo in Francia e nel mondo la serie quasi profetica fa riflettere in molti dopo il colpo al museo pù famoso (e blindato) al mondo. Il sindaco di Parigi Ariel Weil: “Sembra di essere in Arsenio Lupin. Si fatica a immaginare che possa essere così facile svaligiare il Louvre”

Un addetto delle pulizie del Museo Louvre di Parigi e la sua banda architettano un piano per rubare un collier di diamanti appartenuto alla Regina Maria Antonietta durante un’asta di beneficenza. È la trama della prima stagione di Lupin – Il ladro gentiluomo, la serie Netflix del 2021 che ha incantato e fatto appassionare alle avventure di Arsenio. Quello che è venuto alla mente di molti però è che il furto realmente avvenuto ieri, 19 ottobre 2025, al Louvre sembra uscito direttamente - date le molte somiglianze - dalla sceneggiatura della serie.

Lupin VS LA BANDA Lupin racconta la storia di Assane Diop (interpretato da Omar Sy) un uomo che, ispirandosi alle gesta del leggendario ladro gentiluomo Arsenio Lupin, organizza piani sofisticati per rubare opere d’arte e gioielli, sempre con grande ingegno senza mai ricorrere alla violenza. Nella prima stagione, Assane, impiegato delle pulizie al Louvre, riesce a rubare il collier appartenuto alla Regina Maria Antonietta, sfruttando vari travestimenti, astuzia e conoscenza del museo. Il 19 ottobre 2025, una banda di ladri ha sottratto nove preziosi gioielli (FOTO) dalla Galleria d’Apollon - la stessa in cui era tenuto il Collier rubato da Lupin - tra cui una collana di Napoleone e la tiara della Regina Eugenia, persa però durante la fuga. I ladri, travestiti da operai con gilet gialli, hanno usato un montacarichi per raggiungere il piano superiore e una sega circolare per forzare una finestra, completando il colpo in soli sette minuti. La rapidità e la precisione dell’azione hanno ricordato subito le gesta di Assane Diop nella (quasi profetica) Lupin.

Punti in comune tra realtà e fiction Il furto di ieri mostra una pianificazione degna di un episodio della serie: travestimenti, sfruttamento delle routine e conoscenza dell’ambiente sono elementi chiave sia nel colpo reale che in quello immaginario. Il sindaco del centro di Parigi, Ariel Weil, ha dichiarato: “Sembra di essere in Arsenio Lupin. Si fatica a immaginare che possa essere così facile svaligiare il Louvre”. A quanto pare, invece, un furto nel museo più visitato, controllato e quindi blindato del mondo non è cosi impossibile: i ladri hanno reso reali gli avvenimenti di una serie TV giunta ormai alla sua terza stagione che ha riscosso grandissimo successo in Francia, diventando la più vista del Paese. Non solo: i libri di Arsenio Lupin sono tornati in classifica oltre un secolo dopo aver dato vita al ladro gentiluomo, grazie al formidabile successo della serie.

Tom Hanks e Audrey Tautou ne Il Codice Da Vinci davanti alla Gioconda nel museo Louvre - ©Webphoto