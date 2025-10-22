Furto Louvre, valore dei gioielli rubati e ricostruzione della rapina

Sul fronte delle indagini, gli inquirenti hanno a disposizione il gilet giallo abbandonato a terra nella fuga da uno dei ladri, su cui ci sarebbero tracce di Dna, e il montacarichi, di cui sembra essere stata rintracciata l'origine: era stato rubato alcuni giorni prima in una banlieue di Parigi al proprietario che l'aveva messo in vendita su una piattaforma di commercio tra privati. Anche su quel mezzo, che ha portato i ladri indisturbati fino al primo piano e alla finestra della Galleria di Apollo, ci sarebbero impronte e tracce degli ultimi utilizzatori che avevano tentato, invano, di incendiarlo prima di fuggire.

