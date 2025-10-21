Furto al Louvre, museo resta chiuso: chieste dimissioni capo sicurezza

Continua la caccia ai responsabili del colpo messo a segno al Louvre . Il museo resterà chiuso anche oggi e dovrebbe riaprire mercoledì, dopo che domenica alcuni ladri sono entrati salendo su un montacarichi, vestiti con gilet gialli da operai, e hanno rubato nove pezzi della collezione dei gioielli di Napoleone tra cui una collana, una spilla e la tiara di Giuseppina Bonaparte, in mostra nelle vetrine nella Galleria d'Apollon. L’ operazione , durata circa sette minuti, si è conclusa con la fuga dei malviventi, che si sono dileguati portando via otto gioielli e perdendone per strada soltanto uno, la preziosa corona dell'imperatrice Eugenia, moglie di Napoleone III, rimasta danneggiata nella fuga. La procura di Parigi ha aperto un'inchiesta per furto organizzato e associazione a delinquere. In cima ai sospetti per il maxifurto la criminalità organizzata, a partire da quella estera, ma per ora i ladri sembrano svaniti nel nulla.

Polemiche sulla sicurezza nei musei francesi



I gioielli rubati sono pezzi unici, difficili da piazzare sul mercato, il che fa pensare a un’azione su commissione. Il colpo ha scatenato una bufera di polemiche sulla sicurezza nei musei francesi. La ministra della Cultura Rachida Dati ha denunciato “40 anni di incuria”. “Abbiamo sbagliato, i ladri sono stati capaci di dare un'immagine davvero deplorevole della Francia”, ha ammesso il ministro della Giustizia Gérald Darmanin. Nel mirino delle polemiche è finita anche Dominique Buffin, responsabile della sicurezza del Louvre, accusata da alcuni esponenti politici di aver messo a rischio i tesori nazionali francesi. Con un passato nel ministero della Cultura e nella polizia francese, ora deve affrontare richieste di dimissioni e accuse di inadeguatezza. Tra le voci più critiche, Marion Maréchal, eurodeputata e nipote di Marine Le Pen, ha dichiarato che la Francia è “lo zimbello del mondo” a causa del “furto ridicolo”. "Un'umiliazione per la Francia", ha detto il presidente del Rassemblement National, Jordan Bardella, mentre Marine Le Pen ha sostenuto che "i nostri musei ed edifici storici non sono in sicurezza proporzionata alle minacce che pesano su di loro". Da anni infuriano le polemiche sulla sicurezza e la vetustà delle strutture del Louvre. Il 16 giugno i dipendenti avevano scioperato per denunciare la mancanza di personale. A gennaio, la direttrice del museo, Laurence des Cars, aveva allertato Rachida Dati sulla "moltiplicazione di avarie" e sull'impellenza di "grandi lavori". Alla fine di gennaio, con un discorso davanti alla Gioconda, Emmanuel Macron aveva annunciato "un vasto cantiere di rinnovamento" del museo per un totale di 500 milioni di euro.



La ricostruzione del ministero della Cultura



Stando alle informazioni ufficiali diffuse dal ministero della Cultura, "gli allarmi sulla finestra esterna della galleria di Apollo e sulle due vetrine" infrante "sono scattati". "Al momento dell'effrazione - spiega il ministero diretto da Rachida Dati, la prima ad accorrere sul posto - particolarmente rapida, i cinque agenti del museo presenti nella sala e negli spazi adiacenti sono immediatamente intervenuti per applicare il protocollo di sicurezza: stabilire il contatto con le forze dell'ordine e proteggere prioritariamente le persone". Secondo il bilancio del ministero, i banditi "sono stati messi in fuga e hanno lasciato dietro di loro attrezzature e oggetti che stavano rubando, come appunto la corona dell'imperatrice". “I rapinatori sono rimasti nella sala 3 minuti e 57 secondi o 3 minuti e 52 secondi. Sono andati direttamente verso le vetrine, sapevano esattamente ciò che volevano. Sono stati molto efficaci" - ha aggiunto la ministra francese della Cultura, Rachida Dati -“Uno dei malviventi ha cercato di incendiare il montacarichi", e questo ha consentito “di lasciare indizi sul posto".