007, un film con James Bond donna? Helen Mirren dice no. Ecco perché

L’attrice premio Oscar, icona del cinema britannico, ha espresso la sua opinione sull’atteso 26esimo film della saga di 007. “James Bond deve rimanere James Bond”, ha dichiarato in un’intervista, frenando le ipotesi di una protagonista femminile.
Helen Mirren, attrice britannica premiata con l’Oscar per il suo ritratto della regina Elisabetta II in The Queen, ha preso posizione sul futuro della saga di 007. In una recente intervista a Saga Magazine, l’attrice ha spiegato che, pur definendosi “molto femminista”, non ritiene opportuno che il prossimo James Bond sia interpretato da una donna. “Non si può avere una donna. Semplicemente non funziona. James Bond deve essere James Bond, altrimenti diventa qualcos’altro”, ha dichiarato, sottolineando come il personaggio creato da Ian Fleming sia legato a un immaginario preciso e difficilmente sostituibile.
Il dibattito su un 007 donna
L’idea di affidare a un’attrice il ruolo dell’agente segreto di sua maestà circola da tempo e negli anni ha diviso pubblico e critica. Alcuni hanno visto nell’ipotesi un’evoluzione naturale in linea con i tempi, altri invece hanno giudicato la possibilità incoerente con la storia del personaggio. Anche in passato la stessa Mirren non aveva risparmiato critiche alla saga, definendola “sessista” e ammettendo: “Non mi è mai piaciuto James Bond, non mi è mai piaciuto il modo in cui appaiono le donne nei suoi film”.
Il nuovo corso di 007 con Amazon MGM Studios
Dopo oltre sessant’anni e 25 film, la saga di James Bond sta vivendo una nuova fase. Da febbraio 2025 i diritti sono passati ad Amazon MGM Studios, segnando l’uscita di scena degli storici produttori Barbara Broccoli e Michael G. Wilson. Nonostante le discussioni sull’identità del prossimo agente 007, lo studio ha chiarito che il futuro del franchise sarà “in linea con la tradizione”.
Il nuovo film, il ventiseiesimo della serie, avrà la regia di Denis Villeneuve e la sceneggiatura firmata da Steven Knight, creatore della serie britannica Peaky Blinders. Al momento è ancora in corso il casting per scegliere l’attore che raccoglierà l’eredità lasciata da Daniel Craig.