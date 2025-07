Amanti della moda, dello stile e del grande cinema, Miranda Priestly è tornata e non è intenzionata, esattamente come (quasi) venti anni fa, a fare sconti a nessuno. Il sequel de Il Diavolo veste Prada è già la produzione più discussa della stagione , complici i numerosi scatti rubati ai protagonisti sul set. Dopo quelli di Anne Hathaway , spuntano in rete, puntuali, le prime foto di Meryl Streep col look del suo personaggio nel cult del 2006. Streep/Miranda è sempre presissima dalla sua vita frenetica e nelle foto la vediamo salire in auto, con lo sguardo celato dai suoi inseparabili occhiali dalla montatura larga. Si tratta di un'anticipazione di una scena del film? Non lo sappiamo, ma possiamo ben dire che, a questo punto, la curiosità è massima.

Streep è tornata (con l'iconico look di Miranda Priestly)

Meryl Streep è a New York e i fotografi sempre attivi nella Grande Mela l'hanno notata subito, del resto, rivedere la star tornare nei panni dell'iconico personaggio di Miranda Priestly, a ventiquattro anni dall'uscita de Il Diavolo veste Prada, è certamente un evento.

Streep è stata fotografata con la ultra riconoscibile pettinatura del capo supremo della rivista Runway, che nessuno si aspettava fosse cambiata col passare del tempo.

Anche il suo guardaroba non sembra molto aggiornato nello stile, nel senso che Miranda, già superba e impeccabile nel 2006, ha conservato intatto il gusto per capi raffinati, essenziali, sofisticati e griffati.

Per questa prima apparizione sul set a New York, Miranda/Meryl Streep indossa un look in stile color block, con la gonna a matita di pelle color tabacco, la blusa di seta viola carico e un trench leggero color pesca (la sfumatura è "Peach Fuzz", eletta da Pantone a colore dell'anno per il 2024). Ai piedi le pump col tacco alto, in pelle come la gonna.

Sebbene l'attrice sfoggi gli occhiali da sole, ci sembra di vedere lo sguardo di Miranda che sfiora appena le persone che ha intorno.

A differenza delle prime foto con Anne Hathaway, le foto non sono comparse sui profili Instagram ufficiali dell'attrice o della produzione targata 20th Century Studios. Potrebbero essere, in effetti, scatti rubati ma, in ogni caso, la scelta di non mantenere il riserbo sul set potrebbe rivelarsi una strategia vincente per accrescere la curiosità dei fan sul progetto.

Vero è che, girando all'apero a Manhattan, sarebbe comunque complicato tenere tutto al riparo da occhi indiscreti.

Il Diavolo veste Prada 2 è atteso nelle sale cinematografiche per il 1°maggio 2026.

nel sequel del film del 2006 torneranno molti membri del cast originale, dunque, Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt e Stanley Tucci.

Tra le new entry ci sarebbero Lucy Liu, Justin Thieroux e Simone Ashley. Per la stampa britannica nel copione ci sarebbe anche un ruolo per Kenneth Branagh.