Il Diavolo Veste Prada 16 anni dopo: cast del film ieri e oggi. FOTO

2/10 ©Kika Press

Anne Hathaway: Andrea "Andy" Sachs. Con questo film Anne Hathaway si è fatta conoscere al grande pubblico. Da quel momento ha collezionato film di successo come “Amore & altri rimedi” (2010), “Alice in Wonderland” (2010), “Il cavaliere oscuro - Il ritorno” (2012) e “Interstellar” (2014). Grazie alla pellicola “Rachel sta per sposarsi” del 2008 ha ricevuto la sua prima candidatura per l'Oscar alla miglior attrice. Oscar che ha vinto nel 2013 nella categoria Miglior attrice non protagonista per “Les Misérables”.

Anne Hathaway: le foto dell'attrice premio Oscar