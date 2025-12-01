Cardi B, per nascita quarto figlio riveste d'oro il cordone ombelicale

L'INIZIO DI UNA NUOVA STAGIONE

“Sento di essere in un buon momento. Mi sento molto forte”, aveva raccontato lo scorso settembre Cardi B dopo l’annuncio della gravidanza. “Mi sento molto potente per tutto il lavoro che sto facendo e sto portando avanti tutto questo lavoro mentre sto creando un bambino. Io e il mio compagno ci sosteniamo moltissimo a vicenda. Mi fa sentire molto sicura di me...E questo mi fa sentire come se potessi conquistare il mondo. La relazione con Diggs è arrivata dopo una lunga e complicata relazione con l’ex marito, il rapper Offset, che aveva sposato nel 2017 e che è il padre dei suoi primi tre figli Kulture Kiari, 7 anni, Wave Set, 4 anni, e Blossom Belle, 14 mesi. A novembre, l’artista aveva annunciato su Instagram la nascita del quarto figlio, nato appunto dall'amore per Stefon Diggs. Per lei, il suo “ultimo capitolo è stato l'inizio di una nuova stagione", e anche se"ricominciare non è mai facile", "ne è valsa la pena!”. Inoltre, “ho portato nuova musica e un nuovo album al mondo! Un nuovo bambino nel mio mondo, e un motivo in più per essere la versione migliore di me stessa, un motivo in più per amarmi più di qualsiasi altra cosa o di chiunque altro, così da poter continuare a dare ai miei bambini l'amore e la vita che meritano". La star ha proseguito: “Questo prossimo capitolo è Io contro Io! Sono io contro ogni previsione, io contro tutto ciò che dovrebbe ostacolarmi. Ho iniziato a prepararmi per il tour, a mettere a posto il mio corpo, a mettere a posto la mia mente. Non c'è niente che mi impedirà di offrirvi la performance della vita! Ho imparato che sono guarita e amo la donna che sono diventata! Questo è ciò che questa nuova era significa per me e la sto affrontando meglio che mai”. Con ironia, prima della nascita del piccolo, Cardi B aveva aggiunto: “A proposito, ora che ne ho parlato, è meglio che prendiate il mio album. Volevate saperlo, vero? Ora lo sapete. Ora potete comprare il mio album, così io posso comprare Pampers, pannolini e tutto quel genere di cose. Ve l'avevo detto, ora andate a sostenere il mio album perché ora sono madre di quattro figli!".