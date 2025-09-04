Super Bowl, Cardi B ha rifiutato l'Halftime Show

Nel corso degli anni Cardi B ha collezionato numerosi successi: da Bodak Yellow a Money passando per WAP con Megan Thee Stallion e I Like It con Bad Bunny e J Balvin. Nel 2019 Cardi B ha vinto la statuetta per il Best Rap Album per Invasion of Privacy alla 61esima edizione dei Grammy Awards

super bowl, le dichiarazioni di cardi b

In attesa dell’uscita del nuovo progetto discografico, Billboard ha intervistato Cardi B. L’artista ha aperto alla possibilità di vederla in futuro sul palco del celebre Halftime Show del Super Bowl: “Certamente. Mi è stato chiesto di esibirmi al Super Bowl, ma ho rifiutato. Sento che se potrò farlo a breve, avrò molte hit. Avrò accumulato ancora più esperienza e farò un grande spettacolo”.

L’artista ha poi parlato del nuovo disco in arrivo tra pochi giorni: “Ho sempre saputo che avrei pubblicato un secondo album, semplicemente non avevo un progetto ben strutturato. I miei fan mi dicevano ‘Oh, avresti dovuto mettere insieme un progetto quando WAP e Up sono usciti, ma avevo solo quattro brani che mi piacevano. Non avevo ancora finito un album in quel periodo. Non sono il tipo di persona che si rinchiude per due mesi e finisce un album. Sono molto esigente con la mia musica”.

Successivamente, l’artista ha parlato della crescita degli ultimi anni: “Ho imparato a controllare le mie emozioni, a comprendere come funziona la vita e a giocare meglio a scacchi”.