Super Bowl, Cardi B ha rifiutato l'Halftime Show

Intervistata da Billboard, Cardi B ha rivelato di aver declinato l’offerta di esibirsi all’Halftime Show del Super Bowl. Venerdì 19 settembre la rapper statunitense (FOTO) pubblicherà il nuovo atteso album Am I the drama? in arrivo a oltre sette anni di distanza dal precedente Invasion of Privacy.
super bowl, le dichiarazioni di cardi b
In attesa dell’uscita del nuovo progetto discografico, Billboard ha intervistato Cardi B. L’artista ha aperto alla possibilità di vederla in futuro sul palco del celebre Halftime Show del Super Bowl: “Certamente. Mi è stato chiesto di esibirmi al Super Bowl, ma ho rifiutato. Sento che se potrò farlo a breve, avrò molte hit. Avrò accumulato ancora più esperienza e farò un grande spettacolo”.
L’artista ha poi parlato del nuovo disco in arrivo tra pochi giorni: “Ho sempre saputo che avrei pubblicato un secondo album, semplicemente non avevo un progetto ben strutturato. I miei fan mi dicevano ‘Oh, avresti dovuto mettere insieme un progetto quando WAP e Up sono usciti, ma avevo solo quattro brani che mi piacevano. Non avevo ancora finito un album in quel periodo. Non sono il tipo di persona che si rinchiude per due mesi e finisce un album. Sono molto esigente con la mia musica”.
Successivamente, l’artista ha parlato della crescita degli ultimi anni: “Ho imparato a controllare le mie emozioni, a comprendere come funziona la vita e a giocare meglio a scacchi”.
Am I the Drama? uscirà a circa sette anni di distanza dal precedente Invasion of Privacy, arrivato al primo posto della classifica statunitense Billboard 200 e certificato con quattro dischi di platino per aver venduto più di quattro milioni di copie su suolo americano. All’interno dell’album anche i singoli Outside e Imaginary Playerz.
Nel corso degli anni l’artista ha collezionato numerosi successi, citiamo i singoli Bodak Yellow, Money e Be Careful. Spazio anche alle collaborazioni: da I Like It con Bad Bunny e J Balvin a WAP con Megan Thee Stallion passando per Tomorrow 2 con GloRilla. Ricordiamo anche la statuetta per il Best Rap Album per Invasion of Privacy alla 61esima edizione dei Grammy Awards.
L’Halftime Show del Super Bowl è uno degli eventi musicali più seguiti e famosi al mondo. Tantissimi artisti sono saliti sul celebre palco regalando performance iconiche: da Michael Jackson a Rihanna passando per Katy Perry (FOTO), Shakira e Jennifer Lopez, Lady Gaga, i Coldplay, The Weeknd e più recentemente Kendrick Lamar.
