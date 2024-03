La superstar Cardi B torna con il singolo Like What (Freestyle)

La superstar Cardi B, vincitrice di un GRAMMY Award e di un disco di diamante in USA, torna con Like What (Freestyle). Il freestyle contiene il sample del leggendario brano di Missy Elliot She's A B**ch. Like What (Freestyle) è accompagnato da un video super patinato. Il freestyle è il seguito dell'iconica collaborazione dello scorso anno con Megan Thee Stallion su Bongos, il cui video da 49 milioni di visualizzazioni si svolge nell'oasi assolata di Cardi B, con un gruppo di ballerini che circondano l'iconico

duo per tutto il tempo. Rimanete sintonizzati per ascoltare altra musica da parte della femcee all'avanguardia. Bongos arriva sulla scia del servizio mozzafiato di Cardi B su Vogue México e America Latina per il famoso numero di settembre. Il servizio mozzafiato è stato accompagnato da un'intervista intima e approfondita. Sia il singolo che il servizio di copertina fanno seguito a una enorme serie di collaborazioni

con i suoi colleghi rapper. Tra queste, Tomorrow di Glorilla, Put It On The Floor di Latto, Jealousy di Offset e Point Me di FendiDa Rappa.



Cardi B è una delle artiste più popolari di Apple Music di tutti i tempi, facendo

registrare il più alto debutto di sempre di un'artista femminile sulla piattaforma, nonché il brano più veloce nella storia di Apple Music di un'artista femminile a raggiungere il primo posto, così come nella Billboard Hot 100; WAP ha vinto anche il premio Favorite Song - Rap / Hip-Hop agli American Music Awards e ha vinto il premio per la migliore collaborazione e il video dell'anno ai BET Awards. È stata inoltre nominata per la Collaborazione dell'anno agli American Music Awards, nominata per cinque categorie agli MTV Video Music Awards e nominata per il Miglior video musicale agli iHeart Music Awards. Il video ha raggiunto oltre 523 milioni di visualizzazioni e la traccia ha superato i 3,2 miliardi di streaming.