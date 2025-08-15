Cardi B lancia “Imaginary Playerz” con omaggio a Jay-Z

La rapper del Bronx pubblica un nuovo singolo che campiona un classico di Jay-Z del 1997, con l’approvazione diretta del rapper. “Imaginary Playerz” anticipa l’album Am I the Drama?, in uscita il 19 settembre, ed è accompagnato da un video lussuoso e autoriale

Cardi B torna a lasciare il segno. La rapper del Bronx ha pubblicato “Imaginary Playerz” , nuovo singolo che segna un omaggio dichiarato a Jay-Z. Il brano campiona infatti “Imaginary Players”, pezzo del 1997 contenuto nell’album In My Lifetime, Vol. 1, con il via libera personale di Jay-Z, che secondo Cardi avrebbe “adorato” la nuova versione.

Ad accompagnare l’uscita, un videoclip diretto dalla stessa Cardi insieme a Patientce Foster: un concentrato di lusso, scenografie scintillanti e immagini dal taglio cinematografico, in cui la rapper indossa i panni della padrona di casa di un party esclusivo, alternando pose glamour e momenti di autocelebrazione.

Il singolo è il secondo estratto da Am I the Drama? , il nuovo album di Cardi in arrivo il 19 settembre . La produzione porta la firma di DJ SwanQo, OctaneThisThatGas e Sean Island, che hanno saputo fondere l’energia e il flow iconico di Jay-Z con il timbro e la grinta della rapper.

Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube , clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto

Un ponte tra epoche

“Imaginary Playerz” segue il precedente singolo “Outside”, e mostra una Cardi B determinata a riaffermare il proprio status nel panorama rap internazionale. Le barre, incisive e dirette, alternano riferimenti al successo economico, alla vita sotto i riflettori e alla capacità di restare sempre un passo avanti rispetto alle “giocatrici immaginarie” del titolo.

Con questo brano, Cardi costruisce un ponte tra due epoche dell’hip-hop: quella storica di Jay-Z e quella attuale, in cui lei stessa è protagonista indiscussa. Un anticipo di album che promette di mescolare ambizione, attitudine e quel mix di ironia e potenza che ha reso la rapper un’icona globale.