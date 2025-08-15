Cardi B lancia “Imaginary Playerz” con omaggio a Jay-Z

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Cardi B omaggia Jay-Z con “Imaginary Playerz”: il nuovo singolo anticipa l’album

Musica
©Getty

La rapper del Bronx pubblica un nuovo singolo che campiona un classico di Jay-Z del 1997, con l’approvazione diretta del rapper. “Imaginary Playerz” anticipa l’album Am I the Drama?, in uscita il 19 settembre, ed è accompagnato da un video lussuoso e autoriale

Cardi B torna a lasciare il segno. La rapper del Bronx ha pubblicato “Imaginary Playerz”, nuovo singolo che segna un omaggio dichiarato a Jay-Z. Il brano campiona infatti “Imaginary Players”, pezzo del 1997 contenuto nell’album In My Lifetime, Vol. 1, con il via libera personale di Jay-Z, che secondo Cardi avrebbe “adorato” la nuova versione.

Il nuovo singolo in arrivo il 19 settembre

Il singolo è il secondo estratto da Am I the Drama?, il nuovo album di Cardi in arrivo il 19 settembre. La produzione porta la firma di DJ SwanQo, OctaneThisThatGas e Sean Island, che hanno saputo fondere l’energia e il flow iconico di Jay-Z con il timbro e la grinta della rapper.

Ad accompagnare l’uscita, un videoclip diretto dalla stessa Cardi insieme a Patientce Foster: un concentrato di lusso, scenografie scintillanti e immagini dal taglio cinematografico, in cui la rapper indossa i panni della padrona di casa di un party esclusivo, alternando pose glamour e momenti di autocelebrazione.

Un ponte tra epoche

“Imaginary Playerz” segue il precedente singolo “Outside”, e mostra una Cardi B determinata a riaffermare il proprio status nel panorama rap internazionale. Le barre, incisive e dirette, alternano riferimenti al successo economico, alla vita sotto i riflettori e alla capacità di restare sempre un passo avanti rispetto alle “giocatrici immaginarie” del titolo.

Con questo brano, Cardi costruisce un ponte tra due epoche dell’hip-hop: quella storica di Jay-Z e quella attuale, in cui lei stessa è protagonista indiscussa. Un anticipo di album che promette di mescolare ambizione, attitudine e quel mix di ironia e potenza che ha reso la rapper un’icona globale.

Spettacolo: Ultime notizie

Megadeth annunciano l’addio: nuovo album e tour finale nel 2026

Musica

La leggenda del thrash metal chiuderà la propria storia quarantennale con un diciassettesimo...

Maroon 5, il ritorno con il nuovo album “Love Is Like”

Musica

Quattro anni dopo l’ultimo lavoro, la band californiana pubblica oggi Love Is Like, un album che...

Leonardo DiCaprio fermato dalla polizia a Ibiza durante una festa

Spettacolo

Il divo hollywoodiano è stato fermato e perquisito dalla Guardia Civil mentre si dirigeva verso...

Cardi B lancia “Imaginary Playerz” con omaggio a Jay-Z

Musica

La rapper del Bronx pubblica un nuovo singolo che campiona un classico di Jay-Z del 1997, con...

Nick Cave e Bryce Dessner firmano la colonna sonora di Train Dreams

Musica

La leggenda del rock australiano e il chitarrista dei The National collaborano per la title track...

Spettacolo: Per te