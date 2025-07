Vanessa Hudgens diventerà di nuovo mamma, l'annuncio sui social

“ Secondo round!!!! ”. In un post pubblicato su Instagram, l’attrice Vanessa Hudgens e il marito, il giocatore di baseball Cole Tucker , hanno annunciato che presto diventeranno di nuovo genitori . Nella foto, entrambi si rivolgono all’obiettivo e sorridono, mentre il pancione della futura mamma spunta sotto una camicetta bianca leggermente aperta. La notizia arriva a un anno di distanza dalla nascita del primo bebé della coppia, che aveva preferito non condividere né il sesso, né il nome del bambino o della bambina. Il 3 luglio dello scorso anno, infatti, i neo-genitori erano stati fotografati davanti all’ospedale di Santa Monica, in California, ma non avevano rivelato alcun dettaglio ulteriore sul loro primogenito o primogenita. Anche stavolta, probabilmente, la storia potrebbe ripetersi, e potrebbe restare un fitto alone di mistero sul possibile fiocco rosa o azzurro.

DAL SUCCESSO DI HIGH SCHOOL MUSICAL A ICONA DI STILE

Nata il 14 dicembre 1988 a Salinas, in California, l’attrice, cantante e ballerina statunitense Vanessa Hudgens si è appassionata fin da piccola al mondo dello spettacolo e nel 2003 ha debuttato nel film Thirteen – 13 anni. Nel 2006, all’età di 18 anni, ha poi raggiunto il successo internazionale grazie al ruolo di Gabriella Montez nella saga Disney High School Musical, dove ha recitato insieme a Zac Efron, con il quale ha avuto anche una relazione dal 2005 al 2010. Hudgens ha poi recitato in altre pellicole, come Spring Breakers – Una vacanza da sballo (2012), che vantava nel cast anche James Franco e Selena Gomez, e nel 2015 ha debuttato a Broadway nel musical Gigi. Il suo curriculum cinematografico include, tra gli altri, Ricomincio da me (2018) con Jennifer Lopez, Nei panni di una principessa (2019) e Bad Boys for Life (2020) con Will Smith. L'artista, però, ha intrapreso anche la carriera musicale. Ha infatti pubblicato due album, rispettivamente V (2006) e Identified (2008). Nota anche per la sua passione per la moda, oggi è inoltre un’icona di stile. Nella vita privata, invece, alla fine del 2020 ha iniziato a frequentare l’attuale marito Cole Tucker, 29 anni, atleta di baseball che ha giocato per sei stagioni nella Major League Baseball tra le città di Denver, Los Angeles e Pittsburgh. All’inizio del 2023 è arrivata la proposta di matrimonio, e la coppia è convolata a nozze il 2 dicembre dello stesso anno con una cerimonia a Tulum, in Messico. “È semplicemente perfetto per me”, aveva dichiarato Hudgens, che oggi ha 36 anni e che dopo la fine della relazione con Efron era stata fidanzata dal 2011 al 2020 con l’attore Austin Butler. “È il mio angolo di paradiso, rende il mondo un luogo più luminoso semplicemente essendo sé stesso. Io ho dato priorità a ciò che mi rende felice, e questo ha reso la magia ancora più forte”. Poi, l’arrivo del primo bebé: “Diventare madre è stato il capitolo più complicato e faticoso della mia vita, ma anche incredibilmente gratificante e gioioso. Non potrei essere più grata per la mia piccola famiglia", aveva scritto Hudgens su Instagram per la Festa della mamma. Ora si apre un nuovo entusiasmante capitolo, la seconda gravidanza che allargherà ancora il nucleo con un altro bimbo o bimba.