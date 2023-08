1/14 ©Kika Press

A diciassette anni dalla sua uscita High School Musical, il primo titolo del pluripremiato franchise musicale destinato ai giovanissimi che ha segnato la scena televisiva e cinematografica degli anni Dieci del Duemila, torna a far parlare di sé con l'uscita della quarta stagione di High School Musical: The Musical - La Serie, show che debutterà in streaming dal 9 agosto su Disney + - visibile anche su Sky Q. Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick. Ecco i protagonisti nelle foto di ieri e di oggi. Che fine hanno fatto?