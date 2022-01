High School Musical: The Musical: La serie 3, Corbin Bleu nel cast

Bleu sarà una delle guest star dello show e avrà il ruolo di se stesso. I nuovi episodi della serie vincitrice del GLAAD Media Award saranno ambientati al Campeggio di Shallow Lake Condividi

La produzione del nuovo ciclo di episodi di High School Musical: The Musical: La Serie è entrata ufficialmente nel vivo con le riprese appena iniziate a Los Angeles. Cominciano a diffondersi, dunque, i dettagli della terza stagione a cominciare dalle novità che riguardano il cast che vedrà l'ingresso di alcuni volti noti nell'appezzato franchise, pronto ad accrescere la sua popolarità conquistando nuove fette di pubblico ma anche riportando davanti allo schermo gli spettatori che hanno deciso la fortuna dell'originale dei primi del Duemila. In quest'ottica l'inserimento di Corbin Bleu nel cast farà felice più di una generazione di spettatori. Bleu diventò celebre in tutto il mondo proprio grazie alla saga Disney High School Musical prendendo parte a tutti e tre i film realizzati tra il 2006 e il 2008.



Corbin Bleu nel ruolo di se stesso approfondimento High School Musical: The Musical: The Series 3, Olivia Rodrigo ci sarà Dopo un lungo periodo speso a recitare, cantare e ballare con successo suoi prestigiosi palchi di Broadway come interprete di musical, Corbin Bleu torna a occupare un set Disney all'interno del seguito della produzione che ha dato una direzione alla sua carriera e alla sua vita. Bleu, oggi trentaduenne, sarà coinvolto nelle riprese di High School Musical: The Musical: La Serie, la cui terza stagione sarà ambientata al Campeggio di Shallow Lake, un campo estivo a conduzione familiare in California, una cornice differente da quella delle prime due stagioni i cui eventi si sviluppavano alla East High School, iconico luogo in cui sono stati girati i film originali. Blue reciterà nei panni di se stesso e sul set si unirà ai nuovi compagni di viaggio Adrian Lyles, Meg Donnelly, Saylor Bell, e Jason Earles, tutti impegnati con una produzione ispirata a Frozen. Il Regno di Ghiacci, che segue a quella ispirata a La Bella e la Bestia presentata nel corso della stagione due. Nella nuova soundtrack saranno riproposti anche brani da Camp Rock e High School Musical.