Olivia Rodrigo presenta Brutal, il video della nuova canzone

Il video, come del resto tutto il concept dietro al disco “sour”, che sarà disponibile in Italia anche in vinile a partire da venerdì 27 agosto , s’ispira alla cultura pop di fine anni ’90 e al mondo dei teenager. “è brutale qua fuori” canta Olivia in questo accattivante brano dalle sonorità dichiaratamente rock, alludendo alle difficoltà dell’essere adolescenti.

Olivia si conferma come la star planetaria di questo 2021. Con il suo singolo di debutto “Drivers License”, certificato Platino in Italia e uscito l’8 gennaio, l’artista americana di origini filippine ha conquistato le classifiche di tutto il mondo, pubblicando il singolo più ascoltato del 2021 ad oggi. Il brano da oltre 1 miliardo di stream globali è rimasto in vetta alla classifica americana Billboard Hot 100 per ben 8 settimane, segnando numerosi record nella Storia della musica. Da lì la sua carriera ha proseguito in forte ascesa con la pubblicazione del secondo singolo “Deja Vu”, andato in top 10 nella Billboard Hot 100 e l’uscita del suo album di debutto “SOUR”, co-scritto interamente dalla stessa Artista, ricevendo il plauso della critica.

L’album è divenuto subito il disco di un’artista femminile più ascoltato di sempre in streaming durante la prima settimana. L’album della giovanissima artista, poco più che diciottenne, ha segnato anche il record per il debutto più alto per un disco durante la prima settimana quest’anno, entrando al primo posto nelle classifiche negli Stati Uniti, Gran Bretagna (dove è rimasto in vetta per 4 settimane), Canada, Irlanda, Norvegia, Olanda, Svezia, Australia e Nuova Zelanda. Il terzo singolo “Good 4 u”, certificato Oro in Italia, è rimasto per sette settimane alla prima posizione della classifica Spotify Global. “SOUR” è stato il primo album nella storia della musica ad avere tutte le tracce presenti in classifica Billboard Hot 100 simultaneamente e per tre settimane consecutive.

Ad oggi ha accumulato oltre 6 miliardi di stream globali e ha pubblicato un film-concerto in livestream, “SOUR PROM” (disponibile qui), in cui ha cantato i brani più amati dal suo disco nel contesto di una divertente festa ‘alternativa’ al ballo scolastico di fine anno.