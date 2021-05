Olivia Rodrigo presenta il disco di debutto “SOUR”

La giovane cantante e cantautrice multiplatino Olivia Rodrigo ha pubblicato il suo primo album, “SOUR” polverizzando le classifiche in tutto il mondo con oltre 63 milioni di stream , mentre nei primi tre giorni ne ha accumulati oltre 165 milioni sempre su Spotify. Il singolo “good 4 u” è stabile alla #1 della classifica singoli Spotify Global Chart e con le altre 10 tracce del disco ai vertici della classifica. Con il raggiungimento della numero 1 nella Billboard Hot 100 per il singolo “good 4 u”, Olivia è inoltre anche l’unica artista nella Storia della musica ad avere due singoli di debutto al primo posto della classifica Billboard . La prima volta era stata con “Drivers License”, oltre 1 miliardo di stream nel mondo e certificato PLATINO in Italia.

"non c’è nulla di meglio che sedersi al pianoforte della mia camera e scrivere una canzone davvero triste"

Le canzoni del disco dimostrano l’incredibile talento di questa artista, un complesso di emozioni e canzoni pop. L’album di debutto SOUR, di cui Olivia è coautrice, rivela uno straordinario talento in cui le doti espressionistiche di Olivia sono ben in risalto, così come la sua innegabile bravura nello scrivere testi in grado di far emergere la complessità dei sentimenti e delle nostre emozioni, sempre accompagnandosi con una divertente vena pop. Per la Rodrigo, una delle soddisfazioni maggiori della sua vita è toccare direttamente le parti più profonde del dolore. “non c’è nulla di meglio che sedersi al pianoforte della mia camera e scrivere una canzone davvero triste” ha raccontato aggiungendo poi: “è davvero la mia cosa preferita; è davvero di grande ispirazione vedere come la mia musica ha impatto sulle persone e forse può aiutarle a sentirsi meno sole”.

Il titolo del disco

Parlando del titolo del disco, Olivia ha poi detto che: “sono affascinata dall’idea che una relazione può diventare insopportabile, come una persona che hai tanto amato e a cui hai raccontato tutti i tuoi segreti può diventare la persona più insopportabile. Per me lo scopo della musica è prendere tutte queste emozioni complicate e portarle fuori cosi da far sentire le persone accolte, viste”. Un pop minimalista, mai banale e incantevole che ha catturato il mondo fin dal primo singolo “drivers license”.

Il singolo di debutto

Uscito lo scorso 8 gennaio, è rimasto in vetta alla classifica americana per 8 settimane consecutive ed è il brano più ascoltato al mondo nel 2021 ad oggi con oltre 1 miliardo di stream globali (è inoltre il primo singolo di quest’anno ad essere stato certificato Oro, Platino, Doppio platino e triplo platino). Il singolo è stato anche uno dei brani più trasmessi dalle radio italiane e ha raggiunto la certificazione PLATINO nel nostro Paese. Su Spotify, inoltre, il singolo ha battuto il record per il brano con maggior numero di stream in un solo giorno (trattandosi di una canzone non natalizia) il 12 gennaio. Inoltre, ha raggiunto il record per il maggior numero di stream nella prima settimana a livello mondiale sempre sulla piattaforma. Su Amazon Music, inoltre, la canzone è stata la più ascoltata di sempre nella settimana di uscita, il brano con più riproduzioni on demand in un solo giorno e la più richiesta in una singola giornata a livello mondiale attraverso “ALEXA”.

Il 1 aprile è uscito il secondo singolo “deja vu” che ha fatto entrare Olivia nella Storia della musica avendo i suoi primi due singoli nella top10 della celeberrima classifica americana Billboard Hot 100. L’ultimo singolo “good 4 u” è stato pubblicato il 14 maggio ed è già il brano più ascoltato al mondo nella Spotify Global Chart. La Rodrigo ha presentato il brano al Saturday Night Live.