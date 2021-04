Olivia Rodrigo annuncia l'album "Sour": info e tracklist

Olivia Rodrigo ha rivelato la tracklist e la cover del suo album di debutto. Si intitola “ Sour ” e ovviamente conterrà la hit “Drivers License”, grande successo internazionale che ha raggiunto oltre 2 milioni di copie vendute negli Stati Uniti e oltre 600 mila nel Regno Unito . La pop star californiana pubblicherà il suo primo album il 21 maggio e oltre a "Drivers License" ha anticipato il progetto con il recente singolo " Deja Vu ". Sono undici le tracce presenti in “Sour” e, per annunciare l’uscita dell’album, Olivia Rodrigo ha scelto i social pubblicando la cover e il retro copertina con l’intera tracklist.

Prima dell’annuncio, una pagina che permetteva di preordinare l’album era stata pubblicata con un titolo provvisorio e con solo due lettere evidenti nella parola “Sour”. Una sorta di enigma che aveva incuriosito i fan, desiderosi di conoscere ulteriori dettagli. In un’intervista rilasciata ad inizio anno, Olivia Rodrigo aveva sottolineato quanto fosse importante questo progetto discografico, reso ancora più rilevante dal grande successo conquistato dal singolo “Drivers License”. In particolare l’artista è stata colpita dal fatto di essere riuscita a battere alcuni record di cantanti che lei ha ascoltato fin da piccola.

“Va tutto oltre ciò che avrei mai immaginato. Taylor Swift mi ha contattato ed è stata di grande sostegno per me. Lì ho capito che non stavo sognando perché lei è il mio riferimento come cantautrice e senza di lei non sarei la metà della donna e dell’artista che sono oggi”.

Il successo di “Drivers License”

Olivia Rodrigo e Dan Nigro sono gli autori di "Drivers License", ballad pop che ha conquistato il successo in tutto il mondo. La canzone era già celebre sui social nel 2020 ma l’uscita ufficiale è arrivata solo il 4 gennaio 2021. Apprezzata da pubblico e critica che ha paragonato l’artista a Taylor Swift e Lorde, “Drivers License” ha conquistato il record di Spotify per il maggior numero di stream di un giorno per una canzone e ha permesso ad Olivia Rodrigo di essere l'artista più giovane che abbia mai debuttato in vetta alla classifica dei singoli più venduti negli Stati Uniti.

All'inizio di questa settimana, Olivia Rodrigo ha scherzato sul fatto di aver ottenuto finalmente la sua patente. La cantante aveva ammesso in precedenza che le ci sono voluti quattro tentativi per ottenere l’importante documento.