Taylor Swift 50.000 dollari a famiglia che ha perso il papà per Covid

Il grande cuore di Taylor Swift

Un'amica della famiglia, Vickie DeQuanda Smith, ha lanciato la raccolta fondi il 22 dicembre. In una dichiarazione esclusiva a E! News, Vickie ha detto di essere "incredibilmente grata" a tutti coloro che hanno donato e in particolare ha sottolineato la "premura e generosità" di Taylor e Andrea. La raccolta fondi aveva un obiettivo di 50mila dollari, il che significa che la donazione di Taylor e Andrea ha portato il totale dei soldi raccolti oltre quel limite. Il conteggio al 24 marzo è di 61.840 dollari. DeQuanda ha dichiarato di aver avviato l'iniziativa di donazione per "offrire un aiuto finanziario" alla famiglia. "Alyssa, Anaya, Asia, Allie e Aryah sentiranno la sua mancanza a colazione, alle recite di classe, ai balli, alle lauree, alle iscrizioni all'università ... e infine ai loro matrimoni", ha scritto parlando delle cinque figlie della coppia.

Ma non è la prima volta che la popstar si prodiga per i più bisognosi. Nell'agosto 2020 ha donato più di 30mila dollari per le tasse universitarie alla britannica Vitoria Mario, che aveva creato una raccolta su GoFundMe e si descriveva come "una giovane ragazza nera di 18 anni con un sogno". "Vitoria, mi sono imbattuta nella tua storia online e sono così ispirata dalla tua spinta e dedizione a trasformare i tuoi sogni in realtà – le aveva scritto la cantante - Voglio regalarti il resto del tuo obiettivo. Buona fortuna per quello che fai! Con affetto, Taylor”.