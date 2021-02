Taylor Swift, la tracklist dell'album "Fearless (Taylor's Edition)"

La lettera di Taylor Swift per spiegare la sua scelta

La scelta di re-incidere i suoi album è stata motivata dalla stessa Taylor Swift con una lunga lettera pubblicata sui social. Queste le sue parole: "Gli artisti dovrebbero possedere i loro stessi lavori per moltissime ragioni, ma la più spaventosamente ovvia è che l'artista è l'unico e il solo che davvero conosce la sua opera. Per esempio, solo io so quali sono le canzoni che avrebbero potuto formare l’album 'Fearless', ma non l'hanno fatto. Canzoni che io adoro con tutto il cuore, ma che sono state tenute da parte per differenti motivi (non voler troppe canzoni d’amore finito, non voler troppe canzoni lente, non poter inserire troppi brani in un CD fisico). Tali motivi ora sembrano non essere validi. Ho deciso che voglio che voi abbiate la storia completa, vedere l'intera, vivida, scena e condurvi interamente dentro il paesaggio immaginario che è stato il mio 'Fearless'. Per questo ho deciso di includere 6 brani mai rilasciati prima in questa mia versione dell’album. Scritte tra i miei 16 e 18 anni, queste sono le canzoni che mi è dispiaciuto da morire mettere da parte."