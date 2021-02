Taylor Swift, in arrivo la nuova versione di Love Story

La cantante ha dato l'annuncio su Twitter. Dalla sera dell'11 febbraio uscirà una nuova versione di "Love Song", mentre un'altra edizione dell'album Fearless, con 26 tracce di cui 6 inedite, dovrebbe essere in uscita ad aprile Condividi:

"Sono entusiasta di dirvi che la mia nuova versione di Fearless (Taylor's Version) è pronta e sarà presto disponibile per voi". Con un tweet Taylor Swift ha annunciato l'arrivo di una nuova versione di "Love Story" e dell'album uscito nel 2008. Il singolo sarà disponibile in serata negli USA e dalle 6 del 12 febbario in Italia.

Ad aprile l'uscita di "Fearless (Taylor's Version)" leggi anche Taylor Swift, il suo album Evermore batte tutti i record La versione ri-registrata dell' album Fearless, il secondo di Taylor Swift in studio uscito nel 2008, contenente le hit internazionali “Love Story” e “You Belong With Me”, sarà disponibile dal 9 aprile con 6 tracce inedite. Nel post su Twitter, la cantante ha inserito anche un link per il pre ordine e l'immagine di un messaggio. "Quando ripenso all'album Fearless e a tutto ciò che c'è dentro, un sorriso involontario sorge sul mio viso - scrive la cantante - era un album pieno di magia e curiosità, la bellezza e la devastazione della giovinezza, era il diario delle avventure e delle esporazioni di una teenager che stava imparando piccole lezioni".