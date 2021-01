Taylor Swift: "Time To Go" dedicata all'ex migliore amica Karlie Kloss

Gli ammiratori della cantante pensano che nei due brani "It's time to go" e "Right where you left me” ci siano riferimenti all'amicizia (finita) con la supermodella Condividi:

Taylor Swift potrebbe aver rilasciato la sua prima “dichiarazione” in merito all'amicizia, conclusa, con la supermodella Karlie Kloss. Secondo i fan, infatti, nei due nuovi brani della cantante, "It's time to go" e "Right where you left me” ci sarebbero riferimenti a questo rapporto finito male.

Taylor Swift le canzoni parlano di Karlie Kloss? approfondimento Taylor Swift si prende gioco dell'ex manager con una cover misteriosa Come riporta Entertainment Tonight, "It's time to go" è la canzone che ha innescato la maggior parte delle speculazioni dei fan sui social media. "Quando le parole di una sorella, sussurrando, dimostrano che non era, in effetti, quello che sembrava", canta Swift nella bonus track. "Non è la gemella dei tuoi sogni, è una delinquente che è stata catturata." Anche "Right where you left me” si apre anche con un testo piuttosto eloquente: "Gli amici si lasciano, gli amici si sposano". Taylor Swift non ha partecipato né al primo matrimonio di Karlie con Joshua Kushner nell'ottobre 2018 né alla seconda cerimonia nel giugno 2019. Due segnali piuttosto evidenti della rottura tra le due amiche, un tempo inseparabili.