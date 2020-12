Taylor Swift ha cambiato l'uscita dell'album per Paul McCartney

Paul McCartney: le dichiarazioni su Taylor Swift

Pochi giorni fa la voce di You Need To Calm Down (FOTO) ha pubblicato il disco evermore chiudendo il cerchio aperto con folklore, prima parte di questa nuova era discografica in grado di conquistare il pubblico di tutto il mondo.

Nel corso dell’intervista con Howard Stern, Paul McCartney ha parlato del legame di sincera amicizia con la cantautrice statunitense. L’icona della musica ha rivelato di aver ricevuto una mail dalla collega in cui gli veniva rivelata l’uscita del nuovo progetto, inizialmente prevista per l’11 dicembre ma poi spostata al 18 dicembre per evitare la concorrenza.

Tuttavia, la decisione di Paul McCartney di posticipare il disco di una settimana ha portato Taylor Swift a cambiare nuovamente la data di uscita ritornando all’idea originaria.

Il cantautore ha parlato del forte e vero legame che li lega; le sue parole hanno subito fatto il giro del mondo conquistando i principali media internazionali, il video dell’intervista conta al momento più di 36.000 visualizzazioni su YouTube.