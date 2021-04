Olivia Rodrigo pubblica Deja Vu e annununcia l'album il 21 maggio

approfondimento

Chi è Olivia Rodrigo, la cantante di Drivers License

Del brano è disponibile anche il video ufficiale, girato a Malibu Beach, diretto da Allie Avital con la partecipazione di Talia Ryder. Il video è visibile qui https://youtu.be/cii6ruuycQA.



La next big thing della musica americana ha pubblicato l’8 gennaio 2021 la sua prima canzone, “drivers license” (https://smarturl.it/driverslicense) brano da record che ha debuttato alla posizione n.1 della Billboard Hot 100, rimanendo in vetta per 8 settimane consecutive. Certificato 2 volte platino dalla RIAA, è la prima canzone del 2021 ad ottenere la certificazione di Oro, platino e doppio Platino. Anche in Italia “drivers license” è stato successo tanto da essere stato certificato ORO ed essere stato tra I brani più programmati dalle radio del nostro paese. Ma non è tutto, “drivers license” ha mantenuto la vetta della classifica Radio americana per 5 settimane consecutive e il video ufficiale ha totalizzato oltre 170 milioni di views. Solo nella prima settimana di pubblicazione, “drivers license” ha totalizzato oltre 107 Milioni di stream globali e 62 milioni di stream nei soli Stati Uniti, secondo miglior risultato di sempre e miglior risultato degli ultimi 3 anni. A parte aver debuttato in vetta ai principali servizi di stream digitali, “drivers license” ha superato il record di Spotify per il maggior numero di stream in un giorno per una canzone non natalizia (il 12 gennaio) e ha totalizzato il maggior numero di stream in una settimana per un brano di debutto nella storia di Spotify. Anche su Amazon Music I risultati non sono stati da meno: “drivers license” ha superato il record di maggior numero di stream in una settimana per un brano di debutto e il maggior numero in un giorno, senza dimenticare che è stata la canzone più richiesta ad Alexa in un giorno nel mondo.