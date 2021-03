Olivia Rodrigo, il nuovo singolo è "Deja Vu"

“Vi prometto che non è un pesce d’aprile”. Olivia Rodrigo annuncia sui social l’uscita del nuovo singolo “Deja Vu”, in programma per giovedì 1 aprile Condividi:

Dopo il successo ottenuto con “Drivers License” (170 milioni di visualizzazioni su YouTube), la giovane cantante e attrice statunitense, di origine filippine, annuncia sui social l’uscita del nuovo brano “Deja Vu”, dall’1 aprile in download su tutte le piattaforme musicali. E ai fan promette scherzosamente che non sarà un pesce d’aprile. Il singolo è già disponibile per il pre-order. Si accede al link dedicato dal profilo Instagram diretto della cantante.

Cosa si sa sul nuovo singolo “Deja Vu” approfondimento Chi è Olivia Rodrigo, la cantante di Drivers License “Deja Vu”, la nuova canzone di Olivia Rodrigo, in uscita l’1 aprile, sarà la naturale conseguenza di “Drivers License”, brano che spopola nelle classifiche fin dal giorno della sua pubblicazione, l’8 gennaio 2021. Che qualcosa bollisse in pentola si era capito, dopo che la stessa Olivia aveva cancellato tutti i suoi post su Instagram, lasciando i fan completamente in visibilio. Proprio mentre si pensava all’annuncio di una nuova pellicola in lavorazione, ecco che la Rodrigo spiazza tutti con l’arrivo di un nuovo brano. “Drivers License” è stata per la giovane artista l’occasione di farsi conoscere in più di 20 paesi del mondo. Con la sua musica e il suo talento, ha conquistato le principali classifiche internazionali, aggiundicandosi il titolo di più giovane artista (ha solo 17 anni) a raggiungere la vetta della Billboard Hot 100, spazzando via quel record che fino ad ora era stato della connazionale Billie Eilish. Come per “Drivers License”, già certificato doppio platino, ci si aspetta che “Deja Vu” sarà un vero tormentone che sentiremo cantare e ballare per molto tempo.