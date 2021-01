Disney+, dal 23 febbraio arriva Star: i film e le serie tv in catalogo

Il nuovo catalogo Star comprende 42 serie TV, 249 film e cinque produzioni esclusive Star Original a cui si aggiungeranno ogni mese nuovi titoli provenienti dagli Studios Disney, dalla FX Productions, dalla 20th e tanti altri. I primi Star Original a disposizione in Italia saranno il thriller poliziesco Big Sky (creato da David E. Kelley, autore di Big Little Lies e The Undoing), la serie Love, Victor (spin off di Tuo, Simon) e la sitcom animata Solar Opposites, creata dagli autori di Rick & Morty. Quanto al resto del catalogo, nella grafica pubblicata da Disney si possono leggere i nomi di molte serie note e amate dal grande pubblico: da Grey's Anatomy a X-Files, da Lost ai Griffin, con film come Braveheart, Alien, Pretty Woman, Il Diavolo veste Prada, Moulin Rouge!, Titanic...

E il 23 febbraio, insieme a Star, Disney+ lancerà anche un nuovo sistema di parental control che permetterà di stabilire dei limiti di accesso ai contenuti adatti a un pubblico adulto; il costo dell'abbonamento mensile salirà dagli attuali 6,99 euro al mese a 8,99 (quello annuale aumenterà da 69,99 a 89,99 euro).

Ecco la lista delle serie tv disponibili su Star dal 23 febbraio:

24 (2001) (S1-8)

24: Live Another Day (S9)

24: Legacy (2016) (S1)

9-1-1 (S1-2)

La vita Secondo Jim (S1-8)

Alias (S1-5)

American Dad (S1-10)

Atlanta (S1-2)

Big Sky (Star Original) (S1)

Blackish (S1-5)

Bones (S1-12)

Brothers & Sisters – Segreti di Famiglia (S1-5)

Buffy l’ammazzavampiri (S1-7)

Burn Notice – Duro a morire (S1-7)

Castle (S1-8)

The Cleveland Show (S1-4)

Cougar Town (S1-6)

Desperate Housewives (S1-8)

Devious Maids – Panni Sporchi a Beverly Hills (S1-4)

I Griffin (S1-17)

Feud (S1)

Flashforward (S1)

The Gifted (S1-2)

Glee (S1-6)

Godfather of Harlem (Star Original) (S1)

Grey’s Anatomy (S1-16)

Helstrom (Star Original) (S1)

High Fidelity (S1)

Homeland (S1-8)

How I Met Your Mother (S1-9)

Il lato oscuro dell’Europa (S1)

Lance (S1)

Lost (S1-6)

Love, Victor (Star Original) (S1-1)

Marte (S1-2)

Modern Family (S1-11)

O.J.: Made in America (S1)

Perception (S1-3)

Prison Break (S1-5)

Resurrection (S1-2)

Revenge (S1-4)

Scandal (S1-7)

Scream Queens (S1-2)

Scrubs (S1-9)

Sleepy Hollow (S1-4)

Solar Opposites (Star Original) (S1)

Station 19 (S1-2)

The Strain (S1-4)

Terra Nova (S1)

Terriers (S1)

The Americans (1-6)

Ugly Betty (S1-4)

X-Files (S1-11)