High School Musical 2, annunciata la data di uscita

Olivia Rodrigo, classe 2003, torna a interpretare Nini Salazar-Roberts nella seconda stagione della serie che farà il suo debutto su Disney Plus il 14 maggio 2021

Dal successo straordinario della prima pellicola uscita nel 2006 ai consensi raccolti dalla serie televisiva: nelle scorse ore l’account Twitter di Disney ha annunciato la data di uscita della nuova stagione di High School Musical: The Musical: The Series.

High School Musical: The Musical: The Series, la nuova stagione

La prima stagione di High School Musical: The Musical: The Series ha fatto il suo debutto nel 2019 conquistando immediatamente il pubblico, ora i nuovi episodi stanno per arrivare. Infatti, dopo mesi di grande attesa, Disney ha svelato la data di uscita, ovvero il 14 maggio 2021.

L’annuncio ha subito fatto il pieno di consensi, tanto da contare al momento più di 6.000 like e oltre 780 retweet. La seconda stagione arriverà sulla piattaforma di streaming Disney +; Olivia Rodrigo, classe 2003, si prepara quindi a tornare a vestire i panni di Nini Salazar-Roberts.