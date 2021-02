L’incendiaria, Michael Greyeyes nel cast del film con Zac Efron

Un successo di Stephen King sta per sbarcare sul grande schermo, per la seconda volta. Come rilanciato da Cinema Blend , Michael Greyeyes è entrato a far parte del cast della pellicola che vedrà protagonista una delle stelle più brillanti, amate e popolari del mondo dorato di Hollywood, stiamo ovviamente parlando di Zac Efron ( FOTO ).

L’incendiaria: Michael Greyeys nel cast

È il 1984 quando Fenomeni paranormali incontrollabili arriva nelle sale cinematografiche con David Keith, Freddie Jones, Martin Sheen, George G. Scott e una giovanissima Drew Barrymore.

Ora, il romanzo di fantascienza sta per avere una nuova trasposizione, infatti Zac Efron, classe 1987, sarà il protagonista del nuovo riadattamento del libro pubblicato più di quarant’anni fa, per la precisione nel 1980. L’attore statunitense sarà affiancato da Michael Greyes, come riportato da Cinema Blend.

L’attore canadese, classe 1967, avrà il compito di rivestire i panni del villan del progetto cinematografico. Non ci sono notizie per quanto riguarda gli altri attori del cast, i tempi di produzione e la data di distribuzione, non resta quindi altro da fare che attendere per conoscere tutti gli sviluppi futuri.