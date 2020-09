Zac Efron sarà nel remake di Firestarter da Stephen King

Un periodo alquanto ricco di progetti per Zac Efron, impegnato nel 2020 con la sua docu-serie in onda su Netflix, “ Zac Efron: con i piedi per terra ”. Ha inoltre doppiato “Scooby!” ed è stata confermata la sua presenza nel remake di “ Tre scapoli e un bebé ”.

La prima trasposizione cinematografica di questo testo ha visto la luce, al cinema, nel 1984. Da qualche anno si vocifera sulla messa in produzione di un remake, per la precisione dal 2017, ma soltanto adesso giunge la conferma sugli accordi trovati. Si fanno passi avanti dunque verso la realizzazione. Zac Efron farà ufficialmente parte della pellicola, anche se non è stato ancora rivelato quale sarà il suo ruolo all’interno del cast.

Firestarter, la trama

Non sono ancora stati rivelati dettagli sulla trama. Non è dato sapere dunque se questa seguirà quella del film del 1984 o si baserà in maniera più fedele sul romanzo di King. La pellicola ha inizio con Andy McGee e Vicky Tomlinson. Si tratta di due giovani incontratisi in un laboratorio, dove venivano regolarmente sottoposti a degli esperimenti chimici. Una ferita comune che li ha uniti nel tempo, portandoli a divenire marito e moglie. Dalla loro unione nasce Charlie (soprannome di Charlene).

Gli esperimenti sui suoi genitori hanno avuto effetti devastanti su di lei, che vanta poteri paranormali. Tra questi c’è la pirocinesi. Può creare il fuoco dal nulla, manipolandolo a proprio piacimento. La sua mente è incredibilmente potente e ben presto la cosa diventa evidente. La famiglia si ritrova in grande pericolo, dal momento che il governo degli Stati Uniti intende mettere le proprie mani su Charlie, conducendo nuovi esperimenti con scopi bellici.

Un film non particolarmente apprezzato da Stephen King, per usare un eufemismo. Il celebre scrittore additò al tempo il film come uno dei peggiori adattamenti dei suoi romanzi. Una sfida delicata dunque, con i fan che sperano di assistere a un lavoro decisamente migliore sotto l’aspetto grafico, sfruttando al meglio le nuove tecniche CGI.