Tre scapoli e un bebè: Zac Efron protagonista del remake Disney

Negli ultimi anni si è assistito alla produzione di un gran numero di remake. Un processo che non sembra perdere il proprio appeal, considerando come Disney sia pronta a puntare su una nuova versione di “Tre scapoli e un bebé”. Un vero e proprio cult anni Ottanta, che avrà stavolta come protagonista Zac Efron.

Manca ancora il nome del regista ma si sa che la sceneggiatura è stata affidata a Will Reichel. Il produttore sarà invece Gordon Gray, che vanta tra i propri maggiori titoli “Un sogno, una vittoria” e “The Way Back” di Ben Affleck.

Una ghiotta opportunità per Zac Efron, che ha raggiunto il successo negli anni 2000, interpretando Troy Bolton in “High School Musical”. Negli ultimi anni si è cimentato nel film revival di “Baywatch”, diretto da Seth Gordon, recitando inoltre in “Ted Bundy – Fascino criminale”. Recentemente invece i suoi fan hanno potuto apprezzarlo in “Zac Efron: con i piedi per terra”, serie di documentari targati Netflix. In questi episodi lo si è visto impegnato in viaggi in giro per il mondo in Francia, Porto Rico, Londra, Islanda, Costa Rica, Perù e Sardegna. Esperienze nelle quali entra a contatto con la natura e scopre pratiche di vita sostenibili.

Tre scapoli e un bebé, la trama

La versione originale di “Tre scapoli e un bebé” è stata una grande hit del cinema degli anni Ottanta. La pellicola fu diretta da Leonard Nimoy, partendo da un budget di 11 milioni di dollari e ottenendone 240 al botteghino mondiale.

I protagonisti erano al tempo Tom Selleck, Steve Guttenberg e Ted Danson. Non vi sono informazioni invece in merito ai co-protagonisti di Zac Efron. Al centro della trama vi sono tre single che dividono lo stesso appartamento a New York.

La loro vita viene scandita da lavoro e divertimenti, senza alcuna responsabilità. Tutto però viene stravolto dall’improvviso arrivo di una neonata sulla soglia della loro porta. Il suo nome è Mary e, tra equivoci e imprevisti, trasformerà i tre amici in degli attenti e amorevoli padri.