La cantautrice e attrice statunitense ha rilasciato un brano che alcuni hanno interpretato come rivolto alla collega. La smentita arriva direttamente dalla pop star che su Instagram nega. E definisce il pezzo della Rodrigo “magnifico”

Sabrina Carpenter, cantante e attrice famosa per il ruolo di Maya Hart nella serie televisiva Girl Meets World e che dovremmo vedere prossimamente come protagonista del musical Alice in Wonderland targato Netflix, è al centro di una presunta storia di amori e gelosie, almeno secondo quanto i fan suoi e di Olivia Rodrigo pensano e come riportato da People.

In realtà la pop star e attrice ha appena smentito le voci insistenti a riguardo di presunti accenni di un suo brano, Skin, rivolti alla collega autrice della canzone “drivers license” (si scrive proprio così, tutto minuscolo e tra virgolette).



I rumors secondo cui Olivia Rodrigo si riferisce a Sabrina Carpenter nella sua canzone

Sempre frutto di teorie e voci nate dai fan e mai confermate dai diretti interessati, Olivia Rodrigo e Joshua Bassett avrebbero avuto una liaison in passato, conosciutisi sul set di High School Musical The Musical: The Series.

Sabrina Carpenter è la “blonde girl”?

La chioma della presunta “rivale in amore” è effettivamente bionda e ciò che avrebbe fatto pensare a una sorta di “botta e risposta” sarebbe anche il testo della nuova canzone di Sabrina Carpenter, più precisamente al punto: "Maybe blonde was the only rhyme" (forse bionda era l’unica rima).



La smentita di Sabrina Carpenter su Instagram

Con un eloquente post pubblicato sul suo profilo Instagram, ha puntualizzato sul fatto che non si tratta assolutamente di una "diss track" (un brano che suona come un’offesa a qualcuno, come si usa nella musica hip hop) versus Olivia Rodrigo.

“Una magnifica canzone”, ha detto di "drivers license"

"Non sono stata infastidita da poche rime in una (magnifica) canzone e non ho scritto una diss song. Ero a un punto di svolta nella mia vita per moltissime ragioni e così ero ispirata a fare quello che faccio di solito per reagire, ossia scrivere qualcosa che avrei voluto dire in passato a me stessa. […] Questa canzone non parla di una persona in particolare. Alcuni versi parlano di una situazione specifica, altri di tante altre diverse esperienze".