Prima di pubblicare il quarto album collabora con Whitney Houston. Scrive per lei "Million Dollar Bill", la canzone che apre il disco "I Look to You", settimo lavoro della Houston. Si avvicina nuovamente alla recitazione, prendendo parte a diverse pellicole tra cui "Diario di una tata" e "Smokin' Ace". Nel 2009 canta con Jay-Z “Empire State Of Mind” subito numero uno nella Billboard Hot 100. Il 15 dicembre dello stesso anno esce "The Element of Freedom" (Foto: IPA)