Alicia Keys, il nuovo brano è So Done in duetto con Khalid

I due artisti hanno deciso di dare vita a una bellissima collaborazione che prepara il pubblico all’uscita di Alicia, settimo album di inediti della voce di No One.

La voce unica e inconfondibile di Alicia Keys è tornata grazie al singolo So Done, presente anche Khalid , uno dei cantanti di maggior successo dell’ultimo decennio.

Alicia Keys: fuori il video ufficiale di So Done

Alicia Augello Cook, questo il nome all’anagrafe, ha deciso di pubblicare So Done anticipando così la distribuzione del nuovo disco, presentato già attraverso i brani Show Me Love e Underdog, entrambi certificati con un disco d’oro negli Stati Uniti d’America per aver venduto più di mezzo milione di copie.

So Done amalgama alla perfezione i timbri dei due protagonisti dando vita a un duetto travolgente e ammaliante in grado di rimanere in testa al primo ascolto.

Nei giorni scorsi Alicia Keys ha pubblicato anche il video ufficiale del singolo che ha subito ottenuto ottimi riscontri tanto da contare al momento più di quattro milioni e mezzo di visualizzazioni su YouTube.