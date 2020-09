Alicia Keys canta Alicia: è arrivato il nuovo album di inediti

A quattro anni dall’ultimo album in studio, l'artista di New York si racconta nell'attesissimo lavoro anticipato dal singolo Love Looks Better

Sempre da oggi, sarà in rotazione radiofonica il nuovo singolo estratto dall’album, “Love Looks Better”. Il brano – in cui appare forte, passionale e allo stesso tempo incredibilmente vulnerabile – è un’esplosione di energia per l’artista, che recentemente è stata incoronata come artista R&B del 21° secolo con più certificazioni RIAA.

“Love Looks Better”, scritto e prodotto dalla stessa Alicia insieme al frontman dei OneRepublic Ryan Tedder, è già disponibile in digitale ed entrerà in rotazione radiofonica venerdì 18 settembre.

Alicia Keys ha presentato il singolo pochi giorni fa in anteprima live durante l’NFL Kickoff 2020, dopo aver annunciato la creazione di un fondo da un miliardo di dollari a cui contribuirà la lega NFL, dedicato a sostenere la comunità afroamericana. All’inizio della scorsa settimana, Alicia ha annunciato la sua partecipazione all’evento attraverso una lettera molto forte, pubblicata su Billboard, in cui parla di come andare avanti e usare i suoi mezzi e le sue piattaforme social per creare dialogo e cambiamento.

“Questa canzone è un pieno di energia! Parla in maniera esplicita di come eravamo sommersi dagli impegni quotidiani, quanto velocemente ci spostavamo da un parte all’altra e di come ora abbiamo realizzato che “il mio amore sembra più bello con te”. Questo è il momento giusto per essere presenti l’uno per l’altro. È una sensazione che ora possiamo capire tutti. Questa è l’energia perfetta che porta all’uscita del mio nuovo album ALICIA,” ha dichiarato l’artista. “È una melodia subdola ;-). Ti rimarrà intrappolata in testa e non sarai in grado di smettere di cantare ‘Can we touch for a second / Be us for a second / No matter what I give it to / My love looks better on you’”.

Questo ultimo anno, Alicia Keys ha incuriosito i fan con estratti di “ALICIA”, l’album più personale della vincitrice di 15 GRAMMY. Il mese scorso è uscito “So Done,” un brano catartico R&B in collaborazione con Khalid, che ha ricevuto il plauso della critica; iHeart lo ha definito “un inno mandato da Dio, se mai ce ne fosse uno”. La canzone segue il grande successo “Underdog,” che è uscito all’inizio dell’anno diventando in poco tempo uno dei brani più trasmessi in radio entrando nella Top 20 dell’airplay.Alicia Keys ha interpretato la canzone, nominata ai BET e agli MTV VMA, durante la cerimonia dei GRAMMY di quest’anno. Alla fine del 2019, Alicia ha offerto ai fan il primo assaggio dell’omonimo album con “Show Me Love,” feat. Miguel. La canzone ha fatto guadagnare all’artista l’undicesimo numero #1 da record nella classifica airplay di Billboard Adult R&B Songs. L'album, che mostra i molti lati di Alicia in questo momento della sua vita, è stato anticipato anche da altre tre tracce: "Time Machine", un inno alla libertà che viene ottenuta con il lasciar correre; "Good Job", una potente ballata che elogia eroi non celebrati e lavoratori in prima linea (presentata per la prima volta ad aprile durante uno speciale sul COVID-19 sulla CNN), e l'emozionante "Perfect Way To Die", che l’artista dedica alle persone di colore che hanno perso la vita a causa della brutalità della polizia. Alicia ha regalato una versione commovente della canzone durante la trasmissione dei BET Awards a giugno.

Alicia Keys progetta di presentare il nuovo album nell’estate del 2021, durante le date del suo ALICIA: The World Tour, inizialmente previsto per l’estate 2020, ma poi posticipato a causa della pandemia.

L’album è parte di un progetto che ha preso vita con la pubblicazione del libro dell’artista “More Myself: A Journey” (Oprah, Flatiron Books), entrato nei best seller del New York Times.