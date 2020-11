Le canzoni più famose di Alicia Keys

Alicia Keys ( FOTO ) è una delle cantanti più famose del terzo millennio. In quasi venti anni di carriera (debuttò nel 2001 sotto la J Records) ha venduto oltre 40 milioni di singoli e più di 35 milioni di album in tutto il mondo, ottenendo una lunga serie di riconoscimenti tra cui 15 Grammy Awards. Nel 2005 e nel 2017 è stata inserita dalla rivista Time nella classifica annuale delle 100 persone più influenti al mondo ed è riconosciuta come una delle voci black più importanti della storia, un vero e proprio punto di riferimento del soul e del contemporary R&B. Alicia Auguello Cook, questo il suo nome completo all’anagrafe, è nata il 25 gennaio 1981 a Hell’s Kitchen, un quartiere di Manhattan (New York). Si è appassionata fin da piccola alla musica iniziando a suonare il pianoforte a sette anni, interpretando grandi classici di Beethoven, Mozart e dell’amato Chopin. Il grande successo arrivò nel 2011 con “Songs in A Minor” , capace di debuttare al numero 1 della classifica americana Billboard Hot 200, dopo essersi esibita al “The Oprah Winfrey Show”.

La statunitense ha realizzato sette album in carriera: dopo il grande esordio, ha pubblicato “The Diary of Alicia Keys” nel 2003 e “As I Am” nel 2009, poi sono arrivati “The Element of Freedom” nel 2009 e “Girl on Fire” nel 2012. La sua ultima fatica è “Alicia” uscito lo scorso 18 settembre, arrivato quattro anni dopo “Here”. In questo anno caratterizzato dall’emergenza sanitaria ha condotto la serata dei Grammy Awards e ha pubblicato il libro autobiografico “More Myself”, pubblicato dalla casa editrice di Oprah Winfrey. A breve Alicia Keys si tufferà in una nuova avventura cinematografica, visto che sarà produttrice di una serie Netflix con protagonista Christina Milian, dal titolo ancora da definire. Sarà anche tra gli artisti che si esibiranno agli MTV Europe Music Awards 2020. Sono tante le canzoni di successo realizzate da Alicia Keys. Ne abbiamo scelte sei:

If I Ain't Got You

No One

Girl On Fire

Fallin'

My Boo con Usher

Empire State of Mind con Jay-Z

If I Ain’t Got You

“If I Ain't Got You” è il secondo singolo estratto dal suo secondo album “The Diary of Alicia Keys”. In poco tempo è diventato uno dei suoi cavalli di battaglia, insieme a Fallin' e a No One, nonché una delle sue prestazioni vocali più difficili. Al primo posto negli Stati Uniti per sei settimane, ha permesso ad Alicia Keys di conquistare un Grammy Award come “Miglior performance vocale femminile R&B”.

No One

Estratto da “As I Am”, il singolo “No One” ha conquistato il triplo disco di platino negli Stati Uniti ed è stato uno dei singoli più venduti fra il 2007 e il 2008. Il brano ha ottenuto 2 Grammy Awards nelle categorie Best Female Vocal R&B Performance e per Best R&B Song.

Girl On Fire

Tra le canzoni più famose di Alicia Keys spicca “Girl On Fire” con cinque milioni di copie vendute solo negli Stati Uniti e un riscontro clamoroso in tutta Europa. Pubblicato come primo singolo dell'album “Girl on Fire”, la canzone è stata registrata in tre versioni: originale e due remix. Insieme alla rapper Nicki Minaj.

Fallin’

Scritto e prodotto da Alicia Keys, “Fallin’” è stato il singolo d’esordio dell’artista e in grado dopo poche settimane di conquistare le classifiche di tutto il mondo. Grazie a “Fallin’”, Alicia Keys ha vinto tre Grammy Award (incluso Song of the Year e Best R&B Song) e un MTV Video Music Award come Best New Artist in a Video.

My Boo ed Empire State of Mind

Tante le collaborazioni di Alicia Keys nel corso della sua carriera. In particolare due canzoni hanno ottenuto un enorme riscontro in tutto il mondo: “My Boo” con Usher e “Empire State of Mind” con Jay-Z. Quarto singolo estratto da “Confessions” nel 2004, “My Boo” è rimasto in vetta alle classifiche statunitensi per 6 settimane. La collaborazione ha portato un Grammy come Miglior performance vocale R'n'B di un duo.

“Empire State of Mind” è un inno a New York, città natale di Jay-Z e di Alicia Keys. Il brano utilizza un campionamento di “Love on a Two-Way Street” dei The Moments. È stato anche nominato per tre Grammy Awards vincendo il premio per la migliore canzone rap e la migliore collaborazione rap.