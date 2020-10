Alice in Wonderland, Sabrina Carpenter sarà la protagonista

La notizia, lanciata dal magazine The Hollywood Reporter, è stata confermata dalla diretta interessata tramite un post sul suo profilo Instagram che conta più di ventidue milioni di follower

Giovanissima ma già con una lunga carriera nel mondo dello spettacolo, stando a quanto rivelato dal magazine The Hollywood Reporter, Sabrina Carpenter sarebbe pronta per un nuovo impegno lavorativo, ovvero il musical Alice in Wonderland targato Netflix.