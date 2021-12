High School Musical: The Musical: The Series 3, Olivia Rodrigo ci sarà

Olivia Rodrigo ha confermato la sua presenza nei nuovi episodi della celebre serie. Nelle scorse ore il magazine E! Online ha rilanciato le dichiarazioni rilasciate dall’attrice e cantante al Time che l’ha eletta Entertainer of the Year.

Olivia Rodrigo, la presenza nella terza stagione

High School Musical: The Musical: The Series è il titolo della produzione targata Disney + (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) che ha lanciato la carriera dell’artista, classe 2003, nel mondo dorato di Hollywood. Il 2021 ha regalato numerosi riconoscimenti all’artista che ha confermato il suo ritorno nella terza stagione.