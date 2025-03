Will Smith, il tour per il nuovo album Based on a True Story

Will Smith porterà il suo nuovo album, Based on a True Story, in giro per il Regno Unito e per l’Europa. “Andrò in tour quest’estate”, ha scritto su Instagram l’attore e rapper, “per portarvi tutte le hit, qualche nuovo pezzo e qualche sorpresa. In tutti questi anni, non ho mai fatto un tour da headliner e non vedo l’ora di vedervi ragazzi!”, ha aggiunto. “Portate tutti! Ci divertiremo un po’”. Il tour in 26 date partirà il 25 giugno dal Marocco, mentre il 25 luglio toccherà l'Italia al Big Art Festival a Massa e il 2 settembre terminerà a Parigi. I biglietti saranno disponibili da venerdì 21 marzo alle ore 10 sul sito ufficiale di Will Smith.