Aladdin, il cast del film con Will Smith

2/13 ©Getty

Will Smith si era detto "terrorizzato" all'idea di interpretare il Genio della Lampada, ma ha poi trovato un modo per rendere omaggio alla performance di Robin Williams (doppiatore del personaggio nella versione animata del 1992). L'attore interpreta fisicamente il Genio quando è nelle vesti di un umano, mentre le sembianze del gigante blu sono state realizzate in CGI

Will Smith va al cinema in incognito per sorprendere i fan. VIDEO