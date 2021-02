Vanessa Hudgens, prima foto di coppia con Cole Tucker

Ad essersi rivelata è stata anche Vanessa Hudgens , per la prima volta sui social insieme a Cole Tucker .

Il giorno di San Valentino ha spinto molte coppie ad uscire allo scoperto. In Italia l’hanno fatto Diletta Leotta e Can Yaman con un romantico scatto al tramonto, oltreoceano è toccato a Kendall Jenner e Devin Booker .

Trentaduenne, l’attrice ha otto anni in più del giocatore della MLB, la cui squadra (i Pittsburgh Pirates) ha celebrato la loro unione con un meme preso da “High School Musical” . “Guarderemmo con molta attenzione questa versione di High School Musical 2” ha scritto il social media manager, postando un’immagine di Vanessa Hudgens e di Cole Tucker nei panni di Troy Bolton / Zac Efron.

La prima volta, Vanessa e Cole sono stati fotografati insieme lo scorso 22 novembre a Los Angeles. Successivamente l’attrice è stata in Scozia per girare “Nei panni di una principessa 3”, quindi ha trascorso il giorno di San Valentino con sua madre Gina Guangco. “Vogliamo augurare a tutti Buon San Valentino” ha scritto, condividendo un video che le ritrae cantare insieme. Ma, gli auguri, Vanessa li ha fatti anche a chi sceglie di amarsi e alle sue migliori amiche.

Per lungo tempo, l’attrice è stata legata ad Austin Butler (“Zoey 101”, “The Carrie Diaries”, “The Shannara Chronicles”). La loro relazione è finita dopo 8 anni, nel novembre del 2019. L'11 novembre scorso, ha invece finito di girare nei panni di Karessa Johnson nel debutto alla regia di Lin-Manuel Miranda “Tick, Tick ... Boom!”, presto in arrivo su Netflix.

Chi è Cole Tucker

Originario di Phoenix, in Arizona, Cole Tucker è stato arruolato dai Pittsburgh Pirates come interbase nel 2014. Il suo debutto tra i professionisti della MBL risale però al 2019. Nell’autunno del 2020 ha subito una commozione cerebrale che lo ha costretto alla panchina per il resto della stagione.

Nel dicembre del 2020, Vanessa Hudgens è stata spesso ha casa sua, come testimoniato dal Daily Mail. E, diverse volte, si è fatta accompagnare dalle sue amiche. Le voci su una loro unione erano cominciate il mese prima, quando Vanessa aveva scritto "Appuntamento notturno" postando una foto che la ritraeva con una rosa tra le mani.

Oggi, eccola uscire allo scoperto con Cole Tucker. Il ragazzo che, secondo i bene informati, le avrebbe restituito la felicità (e la foto sul profilo di lui lo conferma).