Kendall Jenner ufficializza la sua relazione con Devin Booker

Il cestista dei Phoenix Suns ha rubato il cuore alla modella, che ha scelto di svelare la loro storia al mondo mettendo in mostra felicità e complicità

Tuttavia, l’immagine non lascia spazio ai dubbi: Kendall e Devin sono più innamorati che mai.

La modella venticinquenne ha pubblicato nelle sue Instagram Stories uno scatto che la vede sdraiata con Devin Booker, campione dell’NBA in forze ai Phoenix Suns. I due sono ritratti mentre scherzano accanto ad un lavello. Nessun testo descrive la foto: solamente un piccolo cuore bianco in alto a destra.

È la prima volta che la sorella di Kim Kardashian posta sui social un’immagine del suo fidanzato. Nell'aprile dello scorso anno, i due sono stati visti insieme nel corso di un road trip a Sedona, in Arizona. Nei mesi successivi, hanno poi scatenato il gossip con continui avvistamenti: dai pranzi e le cene fuori alle mani intrecciate sugli spalti, sembravano inseparabili.

In precedenza, Kendall Jenner era stata legata ai cestisti Blake Griffin e Ben Simmons. Booker ha frequentato brevemente Jordyn Woods, amica di Kylie (sorella di Kendall). Da quando sono stati sorpresi in atteggiamenti inequivocabili, non hanno mai voluto parlare con la stampa né confermare la loro relazione. Fino al giorno di San Valentino, quando hanno deciso di mostrare al mondo la loro felicità.