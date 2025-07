Jennifer Lopez, il nuovo brano ispirato a Ben Affleck: Wreckage of You

La popstar ha trasformato il dolore in musica nel nuovo brano, svelato in anteprima il 2 luglio 2025 quando la cantante ha accolto un ristretto gruppo di fan in un listening party riservato, tenutosi a Los Angeles. Secondo quanto riportato da People, il pezzo inedito trae ispirazione dalla fine del suo matrimonio con il divo di Hollywood, da cui circa un anno fa la musicista ha divorziato



Jennifer Lopez ha presentato (per ora solo a pochi intimi) una nuova canzone intitolata Wreckage of You, brano che pare sia ispirato alla love story con Ben Affleck, ormai finita da circa un anno.

La popstar ha trasformato il dolore in musica nel nuovo brano, svelato in anteprima il 2 luglio 2025 quando la cantante ha accolto un ristretto gruppo di fan in un listening party riservato, tenutosi a Los Angeles. Secondo quanto riportato da People, il pezzo inedito trae ispirazione dalla fine del suo matrimonio con il divo di Hollywood, da cui circa un anno fa la musicista ha divorziato.

Il brano, carico di significato personale, arriva quasi un anno dopo la richiesta ufficiale di divorzio presentata da Jennifer Lopez nell’agosto 2024, data che avrebbe coinciso con il secondo anniversario delle nozze.

La genesi di Wreckage of You A raccontare i retroscena del nuovo brano è stato Edgardo Luis Rivera, uno dei pochi fortunati presenti all’evento a Los Angeles, intervistato da Us Weekly. Il fan ha riferito che Jennifer Lopez ha spiegato come Wreckage of You sia una ballata pop composta e registrata appena due settimane prima della serata. L’idea del testo, ha detto la cantante, le è venuta mentre si trovava distesa a letto, stremata dopo una lunga giornata di prove per il tour. Ha confidato al pubblico che l’anno precedente è stato per lei estremamente complesso, sia sul piano personale che professionale: ha dovuto rinunciare alla tournée e concentrarsi profondamente su se stessa. A distanza di un anno, si sente più forte che mai e ha voluto tradurre questo percorso di rinascita in musica, raccontando attraverso il brano la capacità di rialzarsi e uscirne trasformata. Approfondimento Ben Affleck parla di Jennifer Lopez: "Ho molto rispetto per lei"

Il repertorio della serata Durante l’esibizione, Jennifer Lopez ha anche regalato ai fan alcuni dei suoi brani più amati, interpretando dal vivo Up All Night, Regular, Free, Save Me Tonight e Birthday. Accanto a questi successi, Wreckage of You ha rappresentato un momento di forte carica emotiva, mostrando un lato vulnerabile e sincero dell’artista, che ha deciso di condividere il proprio dolore in modo diretto attraverso la musica. Approfondimento Jennifer Lopez e Ben Affleck, ufficiale il divorzio

Il dopo-Affleck: tra fragilità e consapevolezza Dalla rottura con Ben Affleck, Jennifer Lopez non ha mai nascosto le difficoltà attraversate. In una conversazione con Nikki Glaser per Interview Magazine, ha raccontato quanto quel periodo sia stato devastante, al punto da “quasi distruggerla completamente”.

“Pensavo a questo momento della mia vita e mi dicevo: ‘Non è così che pensavo sarebbe andata.’ Poi però ho capito: ‘No, questo è esattamente il punto in cui dovevo arrivare per andare dove voglio’”, ha detto la cantante. Approfondimento Jennifer Lopez ha tenuto l'anello di fidanzamento di Ben Affleck