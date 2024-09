Jennifer Lopez e Ben Affleck dopo il divorzio: "I figli sono priorità"

A poco meno di un mese dalla separazione ufficiale, gli ex Bennifer hanno pranzato insieme in compagnia dei gemelli Emme e Max, che la cantante ha avuto da Marc Anthony, e di Seraphina e Samuel, che l'attore ha avuto da Jennifer Garner

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono stati avvistati per la prima volta insieme dopo l’ufficializzazione del divorzio, che la popstar aveva chiesto meno di un mese fa dopo due anni di matrimonio. Nel pranzo al Beverly Hills Hotel hanno accompagnato gli ex Bennifer sia i gemelli Emme e Max, 16 anni, figli della cantante e di Marc Anthony, sia Seraphina, 15 anni, e Samuel, 12 anni, figli dell’attore e di Jennifer Garner, che ha raggiunto l'intera compagnia al termine dell’incontro. “Ha cercato in tutti i modi di far funzionare le cose e ha il cuore spezzato”, aveva dichiarato a People una fonte, che aveva rivelato i retroscena sulla crisi riguardanti J.Lo. “I bambini sono una priorità assoluta, come lo sono sempre stati”.