TIFF 2024, le pagelle ai look sul red carpet del Toronto Film Festival

A Venezia non erano vestite coordinate, a Toronto sì. Julianne Moore e Tilda Swinton hanno presentato in Canada The Room Next Door, l'ultimo lavoro che hanno realizzato insieme e che ha trionfato al Lido. La prima, con lo slip dress decorato con fiori di Bottega Veneta, la seconda con un look in stile androgino, il suo preferito. Chic, ciascuna a modo suo. Voto: 7 (per tutte e due)