1/15 ©Webphoto

Compie 50 anni Amy Adams, attrice di straordinaria versatilità che ha regalato al pubblico alcune delle performance più memorabili del cinema contemporaneo. Nata il 20 agosto 1974 a Vicenza, in Italia, il suo viaggio artistico è costellato di successi con sei nomination agli Oscar e nove ai Golden Globe per ruoli iconici come Suor James ne Il dubbio, la sofisticata truffatrice Sydney Prosser in American Hustle e la tenace Charlene Fleming in The Fighter

14 film da vedere in streaming ad agosto, da "The Nun II" a "Priscilla"